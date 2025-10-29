CRIME
Homens recebem R$ 2 mil em notas falsas pelos Correios na Bahia
PF informou ainda que o dinheiro seria colocado em circulação em lojas do centro comercial
Por Leilane Teixeira
Dois homens foram presos em flagrante, na terça-feira, 28, suspeitos de receber R$ 2 mil em cédulas falsas entregues pelos Correios, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. Ao todo, 40 notas falsas foram apreendidas durante a ação.
Segundo informações da Polícia Federal (PF), os agentes receberam uma denúncia de que uma encomenda contendo dinheiro falsificado seria entregue em uma agência dos Correios localizada no bairro Pedra do Descanso. As equipes se deslocaram até o local e flagraram os suspeitos no momento em que retiravam o pacote.
A PF informou ainda que o dinheiro seria colocado em circulação em lojas do centro comercial de Feira de Santana, uma das áreas mais movimentadas da cidade.
Homens presos
Os dois homens foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, onde permanecem presos e à disposição da Justiça.
Os suspeitos poderão responder pelo crime de posse ou guarda de moeda falsa, cuja pena prevista varia de três a doze anos de prisão, além de multa.
A investigação segue para apurar a origem das notas e identificar outros possíveis envolvidos no esquema.
