Jovem é morto a golpes de facão após discussão na Bahia e motivo choca
Vítima foi identificada como Jefferson Leite Cardoso
Por Leilane Teixeira
Um jovem de 18 anos identificado como Jefferson Leite Cardoso foi morto a golpes de facão na tarde de terça-feira, 28, nas imediações do Centro de Abastecimento (Ceasa) de Juazeiro, cidade localizada no norte da Bahia.
Segundo informações iniciais, o crime ocorreu após um desentendimento entre Jefferson e o suspeito, que já havia discutido com a vítima dias antes. De acordo com o delegado responsável pelo caso, a briga teria sido motivada por questões relacionadas ao uso de drogas, embora os detalhes da confusão ainda estejam sendo apurados.
Prisão
Durante as diligências, policiais militares prenderam o homem suspeito de cometer o homicídio. Com ele, foram apreendidos:
- um facão;
- duas facas tipo peixeira.
O corpo de Jefferson foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro. O suspeito permanece custodiado e à disposição da Justiça, enquanto o caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios do município.
