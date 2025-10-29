Jovem é morto a golpes de facão após discussão na Bahia e motivo choca

- Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

Um jovem de 18 anos identificado como Jefferson Leite Cardoso foi morto a golpes de facão na tarde de terça-feira, 28, nas imediações do Centro de Abastecimento (Ceasa) de Juazeiro, cidade localizada no norte da Bahia.

Segundo informações iniciais, o crime ocorreu após um desentendimento entre Jefferson e o suspeito, que já havia discutido com a vítima dias antes. De acordo com o delegado responsável pelo caso, a briga teria sido motivada por questões relacionadas ao uso de drogas, embora os detalhes da confusão ainda estejam sendo apurados.

Prisão

Durante as diligências, policiais militares prenderam o homem suspeito de cometer o homicídio. Com ele, foram apreendidos:

um facão;

duas facas tipo peixeira.

O corpo de Jefferson foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro. O suspeito permanece custodiado e à disposição da Justiça, enquanto o caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios do município.