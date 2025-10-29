Saiba se jogo entre Flu e Ceará será afetado por megaoperação no Rio

Estádio do Maracanã - Foto: Yasuyoshi Chiba / AFP

O jogo atrasado entre Fluminense e Ceará, pela 12ª rodada do Brasileirão, não sofrerá nenhum tipo de impacto após a megaoperação policial contra a facção Comando Vermelho (CV) na cidade do Rio de Janeiro, na última terça-feira, 28. Segundo o ge.globo, não houve alterações na estratégia de segurança e a partida foi mantida para esta quarta-feira, às 19h, no Maracanã.

O Rio retornou voltou ao estágio 1, de normalidade, Apesar da distância do Complexão do Alemão e Penha para o bairro do Maracanã, reflexos da ação policial afetaram outras regiões do município. Isso gerou preocupação das entidades responsáveis e também de torcedores.

Ainda de acordo com a reportagem, o Fluminense e o Ceará estiveram em contato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e membros de segurança, órgãos responsáveis pela organização da partida, para saber se o evento seria afetado, mas receberam a resposta de que nada mudaria.

A Polícia Militar do Estado Rio de Janeiro (PMERJ), inclusive, informou que o planejamento para o jogo segue mantido. O Batalhão Especializado de Policiamento de Eventos (BEPE) também estará com contingente completo para a partida.

Megaoperação contra o CV

De acordo com o governo do Rio de Janeiro, 64 pessoas morreram na operação, dentre elas quatro policiais. No entanto, o secretário da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, afirma que o número de mortes chegou a 128.