LETALIDADE POLICIAL

Roma diz que governador do Rio “enfrentou crime de cabeça erguida”

Presidente do PL da Bahia elogiou o resultado da Operação Contenção

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

29/10/2025 - 20:38 h
Ex-ministro da Cidadania, João Roma (PL).
Ex-ministro da Cidadania, João Roma (PL). -

O presidente do Partido Liberal na Bahia, João Roma, avaliou de forma positiva a operação no Rio de Janeiro que resultou na morte de mais de 130 pessoas, naquela que já é a ação policial mais letal da história do estado.

O ex-ministro da Cidadania de Jair Bolsonaro (PL) elogiou a atuação das forças de segurança fluminense criticou a suposta omissão do governo Lula no combate ao crime organizado no estado.

“O governador Cláudio Castro teve a coragem que muitos não têm: enfrentou o crime organizado de cabeça erguida, sem recuar diante da pressão. Mais do que isso: comandou essa grande operação de combate ao crime sem ajuda do governo Lula, que cruza os braços e se omite, diante do avanço de facções criminosas. O mesmo Lula que disse que traficantes são “vítimas” é agora o que nega apoio às forças de segurança do Rio, como relatou o governador”, disse Roma.

As críticas do aliado do ex-presidente também se dirigiram à segurança pública da Bahia. Segundo Roma, o governo Lula abandonou também a Bahia, onde a crise de violência é ainda mais grave.

“Somos o Estado com maior número de homicídios disparado. Por aqui, além da ausência de políticas federais, temos um governo estadual do PT que também falhou completamente na segurança pública. A população vive refém da criminalidade, sem respostas e sem perspectiva de mudança. Falta liderança e compromisso. O que sobra é discurso vazio”, pontuou.

Megaoperação

A Operação Contenção, deflagrada na terça-feira, 28, tinha o objetivo de cumprir mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho (CV). Segundo a polícia, entre os mortos estão lideranças da facção de outros estados que se refugiaram na região e quatro policiais.

Foram presos 113 suspeitos e apreendidos 10 menores. Os agentes recolheram 118 armas, incluindo 91 fuzis, além de explosivos e drogas. A ação contou com 2,5 mil agentes das polícias Civil e Militar e apoio do Ministério Público.

x