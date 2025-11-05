Código vermelho: suspeitos de tráfico e homicídio são presos na Bahia

Operação prende suspeitos de tráfico e homicídio - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Quatro suspeitos foram presos em meio a Operação Código Vermelho, deflagrada pela Polícia Civil (PC) nesta quarta-feira, 5, para cumprir, de forma simultânea, mandados de prisão e oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Salvador e Porto Seguro.

Os alvos são investigados pelos homicídio de Weider da Silva Nascimento, motorista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que aconteceu no dia 5 de julho do ano de 2025, na Aldeia Pataxó Juerana, em Porto Seguro.

Segundo o levantamento policial, a vítima estaria na casa dos familiares quando foi surpreendida por indivíduos armados. Ele foi rendido dentro do imóvel e executado com vários disparos de arma de fogo.

Além do homicídio, os presos ainda são investigados por fazerem parte de um grupo de criminosos que atua no tráfico de drogas tanto na capital, quanto no interior do estado.

Prisões

Foram detidos:

Um homem de 31 anos de idade, no bairro Jardim das Margaridas, em Salvador;

Uma mulher de 21 anos de idade, no bairro do IAPI, em Salvador;

Um homem de 30 anos de idade, no bairro de Cambolo, em Porto Seguro;

Um homem de 24 anos de idade, no bairro de Mundaí, em Porto Seguro.

Ainda de acordo com a investigação, os suspeitos tinham funções diferentes dentro da organização criminosa, com atuação voltada à distribuição, logística e execução de delitos relacionados ao tráfico de entorpecentes.

Apreensões

Durante as buscas, foram apreendidos;