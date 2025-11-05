Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Carbono Oculto: 49 postos ligados ao PCC são interditados no Nordeste

Operação da Polícia Civil acontece no Piauí, Maranhão e Tocantins

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

05/11/2025 - 7:19 h
São cumpridos 17 mandados de busca e apreensão
São cumpridos 17 mandados de busca e apreensão -

Foi deflagrada nesta quarta-feira, 5, a operação Carbono Oculto 86 pela Polícia Civil do Piauí que investiga a participação do Primeiro Comando da Capital (PCC) em um esquema de lavagem de dinheiro utilizando postos de combustíveis,

De acordo com as investigações, o PCC utilizava uma complexa estrutura de empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para lavagem de dinheiro, fraudar o mercado de combustíveis e ocultação de patrimônio.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os agentes cumprem determinação judicial para a interdição de 49 postos de combustíveis nos municípios de: Teresina, Lagoa do Piauí, Demerval Lobão, Miguel Leão, Altos, Picos, Canto do Buriti, Dom Inocêncio, Uruçuí, Parnaíba e São João da Fronteira, no Piauí; Peritoró, Caxias, Alto Alegre e São Raimundo das Mangabeiras, no Maranhão; e São Miguel do Tocantins, no Tocantins.

Leia Também:

Em Cruz das Almas, operação fecha postos suspeitos de ligação com PCC
PCC usava motéis, postos e maquininhas para lavar dinheiro
Como a Shell reúne tradição e inovação para fortalecer a marca com os brasileiros

Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão contra investigados nesses três estados e em São Paulo.

A polícia diz que a investigação revelou interconexão direta entre empresários locais e os mesmos fundos e operadores financeiros investigados pela Operação Carbono Oculto, que integrou Receita Federal, Ministério Público de São Paulo e PM paulista para desarticular um esquema nacional de lavagem de dinheiro de organizações criminosas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carbono oculto interdição postos de combustíveis

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
São cumpridos 17 mandados de busca e apreensão
Play

Motociclista bate em carro e morre atropelado por ônibus em Pernambués

São cumpridos 17 mandados de busca e apreensão
Play

Polícia mira grupo criminoso especializado em roubo de caminhões

São cumpridos 17 mandados de busca e apreensão
Play

Vídeo: traficante que vendia drogas por app é preso na RMS

São cumpridos 17 mandados de busca e apreensão
Play

Drogas com a imagem de entidade religiosa são apreendidas na Bahia

x