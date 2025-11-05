Carbono Oculto: 49 postos ligados ao PCC são interditados no Nordeste

São cumpridos 17 mandados de busca e apreensão - Foto: © Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Foi deflagrada nesta quarta-feira, 5, a operação Carbono Oculto 86 pela Polícia Civil do Piauí que investiga a participação do Primeiro Comando da Capital (PCC) em um esquema de lavagem de dinheiro utilizando postos de combustíveis,

De acordo com as investigações, o PCC utilizava uma complexa estrutura de empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para lavagem de dinheiro, fraudar o mercado de combustíveis e ocultação de patrimônio.

Os agentes cumprem determinação judicial para a interdição de 49 postos de combustíveis nos municípios de: Teresina, Lagoa do Piauí, Demerval Lobão, Miguel Leão, Altos, Picos, Canto do Buriti, Dom Inocêncio, Uruçuí, Parnaíba e São João da Fronteira, no Piauí; Peritoró, Caxias, Alto Alegre e São Raimundo das Mangabeiras, no Maranhão; e São Miguel do Tocantins, no Tocantins.

Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão contra investigados nesses três estados e em São Paulo.

A polícia diz que a investigação revelou interconexão direta entre empresários locais e os mesmos fundos e operadores financeiros investigados pela Operação Carbono Oculto, que integrou Receita Federal, Ministério Público de São Paulo e PM paulista para desarticular um esquema nacional de lavagem de dinheiro de organizações criminosas.