Como a Shell reúne tradição e inovação para fortalecer a marca com os brasileiros

- Foto: Divulgação

Inovação, qualidade, segurança, busca constante pela excelência e uma história de 118 anos, 112 deles atuando no país, são os ingredientes da receita da Shell para ser a marca do setor de combustíveis mais lembrada pelos consumidores brasileiros, reconhecimento afirmado por 11 vezes pelo Prêmio Top of Mind da Folha de S. Paulo em 2024.

Os atributos da empresa ganham ainda mais visibilidade com a parceria recém firmada com a marca Senna, para lançar o novo Shell V-Power Etanol, biocombustível aditivado desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro.

A história da Shell traz outras parcerias importantes. Uma das mais tradicionais, completando 75 anos em 2025, é a com a Scuderia Ferrari HP, sendo a linha Shell V-Power o único combustível aditivado endossado por uma das equipes mais tradicionais da Fórmula 1. Outro destaque é o trabalho com a Mercedes-Benz, para desenvolver produtos para veículos pesados como caminhões e ônibus.

PESQUISA

Para chegar a essa fórmula do novo Shell V-Power Etanol em parceria com a marca Senna, foram necessários quatro anos de pesquisas e desenvolvimento no laboratório global da Shell, em Hamburgo (Alemanha). O biocombustível também passou por testes em São José dos Campos (São Paulo), onde a Raízen, empresa que representa a marca Shell no país, possui uma base de distribuição.

Todo esse trabalho foi feito para chegar em um produto com tecnologias exclusivas de aditivos que limpam, protegem e melhoram o desempenho do motor, ajudando a restaurá-lo a um estado semelhante ao de um veículo novo. O Shell V-Power Etanol, em parceria com a marca Senna, ainda conta com o redutor de atrito FMT (friction modification technology - tecnologia de modificação de fricção em tradução literal) e detergentes e dispersantes que removem e protegem contra o acúmulo de depósitos que prejudicam o motor.

| Foto: Reprodução

O lançamento está em linha com a essência da Shell, que busca agregar a seus produtos as mais avançadas tecnologias do mercado, empregando mais de 60 mil cientistas de todo o mundo, empenhados em desenvolver produtos que atuam para a melhoria do desempenho e da vida útil dos motores. “Esses esforços resultam em combustíveis e lubrificantes que oferecem maior eficiência e uma experiência superior para os consumidores”, explica o diretor de Marketing e Digital da Raízen, Ricardo Berni. “Buscar a melhor e mais avançada tecnologia faz parte do nosso jeito de ser”, enfatiza.

A parceria com a marca Senna reforça tanto o legado de inovação quanto a qualidade e a performance associadas ao ídolo brasileiro a um produto nacional desenvolvido pela Shell. “O novo Shell V-Power Etanol carrega a honra e o legado de Ayrton Senna, unindo sua busca por excelência à expertise da Shell em tecnologia de combustíveis. Juntos, promovemos um biocombustível aditivado que impulsiona a mobilidade mais sustentável e inspira novas gerações”, aponta Berni.

INOVAÇÃO

Já disponível nos postos da bandeira de todo o Brasil, o Shell V-Power Etanol em parceria com a marca Senna dá sequência à tradição de inovações da marca. Um exemplo anterior dessa história é a Shell V-Power Gasolina, combustível desenvolvido globalmente durante cinco anos para levar ao consumidor o que a empresa considera a melhor solução de combustível aditivado. A fórmula inclui componentes que protegem contra desgastes no motor e ainda ajudam a rejuvenescer a performance do veículo.

“Nossos esforços em inovação são contínuos, para que nossos combustíveis sejam sempre a melhor opção quando o consumidor pensar em melhor desempenho para o motor do seu veículo. É por isso que Shell V-Power é a família de aditivados mais conhecida, considerada, utilizada e preferida pelos motoristas brasileiros*”, comenta o diretor de marketing.

Ricardo Berni, diretor de Marketing e Digital da Raízen | Foto: Divulgação

E a atenção para levar o melhor ao consumidor não pára. A Shell prepara diversas novidades para os próximos anos. “Estamos conectados às tendências, com a rede Shell Recharge, para recarga de carros eletrificados, e com etanol de qualidade, numa combinação para os híbridos, que torna a experiência 100% renovável”, antecipa Berni.

*Estudo tracking de marca realizado pela Ipsos a pedido de Shell no Brasil entre 27 de novembro de 2024 a 17 de dezembro de 2024. Foram realizadas 600 entrevistas online entre homens e mulheres, de 18 a 64 anos de idade, classes sociais ABC, que sejam motoristas frequentes (dirijam pelo menos 2x por semana). Margem de erro de 4,0 p.p.

Aplicativo beneficia consumidores com experiências exclusivas

Único app do segmento presente no estudo das principais aplicações na home dos brasileiros, segundo levantamento da Mobile Time em conjunto com a Opinion Box, o Shell Box, aplicativo reconhecido por facilitar e descomplicar a rotina de abastecimento no posto de combustível*, segue ganhando relevância, sobretudo com o lançamento do programa de fidelidade Shell Box Clube.

O Clube integra o Ecossistema Stix, e compartilha pontos (stix) com outras grandes redes de varejo, como Pão de Açúcar, Extra, RaiaDrogasil, C&A, Sodimac, além de conexão com a Livelo.

| Foto: Reprodução

“Com o Shell Box Clube, oferecemos produtos e experiências exclusivas, incluindo eventos culturais e esportivos, como o GP de São Paulo da Fórmula 1, o musical Hairspray e shows internacionais, como foi o caso de Bruno Mars e Shakira. Também temos parcerias com empresas renomadas como XP, Banco Inter, C6 e Localiza”, descreve o diretor de marketing e digital da Raízen, Ricardo Berni.

Disponível nas lojas de aplicativos desde 2016, o app Shell Box coleciona reconhecimentos de especialistas e consumidores como o de app mais conhecido, considerado, utilizado e preferido pelos motoristas brasileiros*. É vencedor do Prêmio Experience Award 2024 na categoria “Programa de Benefícios”, oferecido pela organização SoluCX (Solutions for Customer Experience). No mesmo ano ganhou o prêmio “Reclame Aqui” na categoria “Programa de Pontos e Clube de Vantagens e Postos de Gasolina”. Essa premiação reconhece as marcas com menos críticas feitas pelos consumidores, bem como aquelas com maior percentual de resolução de queixas postadas pelos usuários.

Gasolina da Shell ‘dura mais’, diz consumidora de Salvador

Os investimentos da Shell em pesquisa, desenvolvimento e inovação em produtos com maior eficiência e desempenho resultam em maior segurança, confiança e lealdade de consumidores. Moradora de Salvador, a psicóloga Monique Azevedo, 46 anos, afirma sentir que a gasolina da marca “dura mais”. “Sempre que encho o tanque em um posto Shell, tenho a sensação de que demora mais tempo para eu precisar completar de novo, como se a gasolina daqui fosse mais pura, potente”, observa.

Essa frase traduz o sentimento de confiança que os consumidores têm com a Shell. A essa qualidade se soma, ainda, a segurança e tradição oferecida pela empresa. A marca tem 118 anos de atuação no mundo. Começou no mercado brasileiro há 112 anos e hoje possui mais de 7 mil postos distribuídos em todas as regiões do Brasil. Cerca de 300 deles estão na Bahia, um estado considerado estratégico para a empresa.

No país, segundo números apresentado pela Diretoria de Marketing, são 42 mil frentistas e 5 mil gerentes de postos cadastrados no “Programa Incrível”, criado para aproximar ainda mais esses profissionais da alta gestão da marca.

Essa proximidade também é perseguida na relação entre a empresa e os proprietários dos postos e tem o objetivo de garantir uma operação saudável dos negócios e um padrão de excelência que seja admirado pelos consumidores.

“Agimos próximos à revenda, mas também com a área Comercial e com os times de pista (frentistas e outros profissionais que atendem os consumidores no momento do abastecimento), com treinamentos e campanhas motivacionais para que todos os elos da cadeia estejam alinhados ao padrão Shell de excelência”, afirma Leonardo Gadotti, Vice-Presidente de Mobilidade Brasil na Raízen, empresa que licencia a marca a Shell no Brasil.

Os atributos de confiabilidade e segurança dos produtos da Shell fazem da marca uma das mais queridas do público brasileiro e uma das mais valiosas do mundo. No mundo, a Shell foi novamente reconhecida pela Brand Finance Global como a marca mais valiosa do setor de Óleo e Gás, pelo 11º ano consecutivo.

| Foto: Divulgação

Também em 2024, pelo 8º ano seguido, a Shell foi a marca mais lembrada do prêmio “Top of Mind” da Folha de SP. A empresa ganhou ainda o prêmio “Melhores serviços”, na categoria “Postos de combustíveis”, concedido pelo jornal O Estado de S. Paulo.

*Este é um conteúdo publicitário da Shell.