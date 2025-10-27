Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POSTO LEGAL

Em Cruz das Almas, operação fecha postos suspeitos de ligação com PCC

Um dos estabelecimentos pertence ao filho de Jaílson Ribeiro, o Jau, preso no último dia 16 durante a operação Primus

Redação

Por Redação

27/10/2025 - 20:27 h | Atualizada em 28/10/2025 - 16:57
Posto ligado a 'Beto Louco' em Cruz das Almas foi lacrado durante a operação Posto Legal
Posto ligado a 'Beto Louco' em Cruz das Almas foi lacrado durante a operação Posto Legal -

Dois postos de combustíveis foram fechados nesta segunda-feira, 27, em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, durante a Operação Posto Legal, promovida pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), Agência Nacional de Petróleo (ANP), Instituto Baiano de Metrologia (Ibametro) e Secretaria de Segurança Pública (SSP).

A operação ainda se encontra em andamento e o balanço das autuações ainda será divulgado, mas, fontes ouvidas por A TARDE confirmam que foram detectadas irregularidades em equipamentos de medição que estariam fora do padrão. Outras infrações não estão descartadas.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Um dos postos pertence a Pedro Henrique Ramos Ribeiro, filho de Jaílson Couto Ribeiro, conhecido como Jau, preso na operação Primus por suspeita de envolvimento num esquema de adulteração e comércio irregular de combustíveis.

Leia Também:

Operação na Bahia expõe elo entre PCC e fraudes em combustíveis
Jerônimo celebra ação que desmontou esquema em postos de combustíveis
PCC usava motéis, postos e maquininhas para lavar dinheiro
Veja onde ficam postos investigados por suspeita de ligação com o PCC

Ligação com o PCC

Segundo a Polícia Civil da Bahia, Jau, que se autointitulava o maior revendedor Shell da América Latina, teria se associado ao empresário Mohamad Houssein Mourad, o 'Primo', empresário ligado à facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC), para vender combustíveis no estado.

Posto Cruz, alvo de fiscalização, pertence ao filho de Jau, preso na operação Primus
Posto Cruz, alvo de fiscalização, pertence ao filho de Jau, preso na operação Primus | Foto: Reprodução

Outro posto que teve as bombas lacradas pela fiscalização seria de Roberto Augusto Leme da Silva, o 'Beto Louco', apontado como sócio de Mourad e também ligado ao PCC, de acordo com as investigações.

Desde 2024, Jau deixou de comprar combustíveis da Shell, mas, continuou usando a bandeira da multinacional. Motivo pelo qual, a Raízen, distribuidora da petroleira, ingressou com ação na justiça por uso indevido da marca.

Jau também é investigado nas operações Carbono Oculto e Tank, da Polícia Federal e tentou se eleger prefeito de Iaçu em 2020 e 2024. Ele apoiou em 2022 o deputado federal Dal Barreto (União Brasil), também dono de uma rede de postos e investigado pela operação Overclean.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Adulteração de Combustíveis cruz das almas investigações policiais irregularidades em combustíveis operação posto legal PCC

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Posto ligado a 'Beto Louco' em Cruz das Almas foi lacrado durante a operação Posto Legal
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Posto ligado a 'Beto Louco' em Cruz das Almas foi lacrado durante a operação Posto Legal
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Posto ligado a 'Beto Louco' em Cruz das Almas foi lacrado durante a operação Posto Legal
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Posto ligado a 'Beto Louco' em Cruz das Almas foi lacrado durante a operação Posto Legal
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x