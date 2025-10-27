POSTO LEGAL
Em Cruz das Almas, operação fecha postos suspeitos de ligação com PCC
Um dos estabelecimentos pertence ao filho de Jaílson Ribeiro, o Jau, preso no último dia 16 durante a operação Primus
Por Redação
Dois postos de combustíveis foram fechados nesta segunda-feira, 27, em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, durante a Operação Posto Legal, promovida pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), Agência Nacional de Petróleo (ANP), Instituto Baiano de Metrologia (Ibametro) e Secretaria de Segurança Pública (SSP).
A operação ainda se encontra em andamento e o balanço das autuações ainda será divulgado, mas, fontes ouvidas por A TARDE confirmam que foram detectadas irregularidades em equipamentos de medição que estariam fora do padrão. Outras infrações não estão descartadas.
Um dos postos pertence a Pedro Henrique Ramos Ribeiro, filho de Jaílson Couto Ribeiro, conhecido como Jau, preso na operação Primus por suspeita de envolvimento num esquema de adulteração e comércio irregular de combustíveis.
Leia Também:
Ligação com o PCC
Segundo a Polícia Civil da Bahia, Jau, que se autointitulava o maior revendedor Shell da América Latina, teria se associado ao empresário Mohamad Houssein Mourad, o 'Primo', empresário ligado à facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC), para vender combustíveis no estado.
Outro posto que teve as bombas lacradas pela fiscalização seria de Roberto Augusto Leme da Silva, o 'Beto Louco', apontado como sócio de Mourad e também ligado ao PCC, de acordo com as investigações.
Desde 2024, Jau deixou de comprar combustíveis da Shell, mas, continuou usando a bandeira da multinacional. Motivo pelo qual, a Raízen, distribuidora da petroleira, ingressou com ação na justiça por uso indevido da marca.
Jau também é investigado nas operações Carbono Oculto e Tank, da Polícia Federal e tentou se eleger prefeito de Iaçu em 2020 e 2024. Ele apoiou em 2022 o deputado federal Dal Barreto (União Brasil), também dono de uma rede de postos e investigado pela operação Overclean.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes