SEGURANÇA PÚBLICA
Werner faz balanço de operação e alerta: “Comprar celular roubado é crime”
Chefe da SSP-BA detalhou resultado de operação que resultou na recuperação de mais de 2.200 celulares roubados
Por William Falcão e Edvaldo Sales
O secretário de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Marcelo Werner, detalhou, nesta quarta-feira, 5, o resultado da 7ª edição da Operação Móbile 360°, realizada entre os dias 13 de agosto e 15 de outubro de 2025. A ação resultou na recuperação de mais de 2.200 celulares em ações realizadas em todo o estado, segundo o chefe da pasta.
Ao todo, 428 aparelhos estão aptos para serem devolvidos. Cerca de 170 proprietários foram identificados e notificados pela Polícia Civil. Após esse período, os celulares que não forem retirados deverão ser buscados na unidade policial responsável pelo registro da ocorrência.
Durante coletiva de imprensa, Werner destacou a importância de registrar boletim de ocorrência em casos de roubo e furto de celulares. “Deixo aqui primeiro aquela mensagem à população que quando tiver o seu equipamento furtado ou roubado, que faça o seu registro via internet, não precisa nem ir até uma delegacia com o seu número de IMEI”, disse.
O Dia D de devolução de aparelhos celulares acontece no auditório do Centro de Operações e Inteligência de Segurança (COI), localizado no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador.
Crime de receptação
Werner também ressaltou a necessidade da atenção no momento da escolha do local para se comprar um celular e alertou sobre o crime de receptação. “A operação vem também com esse viés e por isso ela é 360 graus, ela atende também a parte de locais que são revendas de comércio de aparelho celular para verificar se são aparelhos com procedência ou não”, explicou.
“Fica aqui a dica porque comprar e vender aparelho roubado é crime de receptação e a Polícia Civil tem fortalecido essas ações a partir do trabalho de inteligência e da confiança nos boletins de ocorrência que são realizados pela população”.
Segundo Marcelo Werner, “isso também faz com que a gente tenha diminuído o número de ocorrência dessa natureza e, logicamente, também feito um trabalho junto com a Receita Federal e a Secretaria da Fazenda em busca de sonegação fiscal”.
“O objetivo é desestimular que as pessoas comprem aparelhos furtos e roubos e que revendam aparelhos, objetos de furtos e roubos”, completou.
Desde a primeira edição, deflagrada em maio de 2024, a operação já recuperou 4.129 aparelhos, dos quais 3.153 foram devolvidos aos donos. A operação, de abrangência estadual, tem foco na repressão aos crimes de furto, roubo, latrocínio e receptação de celulares, além de combater a adulteração e a comercialização ilegal de eletrônicos.
Leia Também:
Outras operações
Na ocasião, o líder da SSP-BA aproveitou a oportunidade para comentar sobre a Operação Freedom, que resultou na prisão de 38 pessoas na terça-feira, 4. A ação, que aconteceu também no Ceará, teve como objetivo desarticular o núcleo armado e financeiro de uma organização criminosa oriunda do Rio de Janeiro que atua em território baiano. Também foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão.
“A gente vem trabalhando firmemente em relação a isso. Estamos fortalecendo o policiamento orientado pela inteligência, com a repressão e a prevenção qualificada, investigações como a de ontem, que visam não só combater a facção, mas também trabalhar no asfixiamento financeiro das facções”, pontuou.
Werner finalizou: “E por isso tivemos bloqueios de contas também e alcance de lideranças em outros estados. Esse é o caminho que a gente vai continuar seguindo, são mais de 360 operações realizadas, muitas armas e drogas apreendidas e valores apreendidos, como a gente viu na operação de ontem”.
