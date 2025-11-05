Werner faz balanço de operação e alerta: “Comprar celular roubado é crime”

Secretário de Segurança Pública da Bahia detalha operação que recuperou celulares roubados e reforça que a compra de aparelhos furtados é crime. - Foto: Willian Falcão / Ag. A Tarde

O secretário de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Marcelo Werner, detalhou, nesta quarta-feira, 5, o resultado da 7ª edição da Operação Móbile 360°, realizada entre os dias 13 de agosto e 15 de outubro de 2025. A ação resultou na recuperação de mais de 2.200 celulares em ações realizadas em todo o estado, segundo o chefe da pasta.

Ao todo, 428 aparelhos estão aptos para serem devolvidos. Cerca de 170 proprietários foram identificados e notificados pela Polícia Civil. Após esse período, os celulares que não forem retirados deverão ser buscados na unidade policial responsável pelo registro da ocorrência.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante coletiva de imprensa, Werner destacou a importância de registrar boletim de ocorrência em casos de roubo e furto de celulares. “Deixo aqui primeiro aquela mensagem à população que quando tiver o seu equipamento furtado ou roubado, que faça o seu registro via internet, não precisa nem ir até uma delegacia com o seu número de IMEI”, disse.

O Dia D de devolução de aparelhos celulares acontece no auditório do Centro de Operações e Inteligência de Segurança (COI), localizado no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador.

Crime de receptação

Werner também ressaltou a necessidade da atenção no momento da escolha do local para se comprar um celular e alertou sobre o crime de receptação. “A operação vem também com esse viés e por isso ela é 360 graus, ela atende também a parte de locais que são revendas de comércio de aparelho celular para verificar se são aparelhos com procedência ou não”, explicou.

“Fica aqui a dica porque comprar e vender aparelho roubado é crime de receptação e a Polícia Civil tem fortalecido essas ações a partir do trabalho de inteligência e da confiança nos boletins de ocorrência que são realizados pela população”.

Segundo Marcelo Werner, “isso também faz com que a gente tenha diminuído o número de ocorrência dessa natureza e, logicamente, também feito um trabalho junto com a Receita Federal e a Secretaria da Fazenda em busca de sonegação fiscal”.

“O objetivo é desestimular que as pessoas comprem aparelhos furtos e roubos e que revendam aparelhos, objetos de furtos e roubos”, completou.

Desde a primeira edição, deflagrada em maio de 2024, a operação já recuperou 4.129 aparelhos, dos quais 3.153 foram devolvidos aos donos. A operação, de abrangência estadual, tem foco na repressão aos crimes de furto, roubo, latrocínio e receptação de celulares, além de combater a adulteração e a comercialização ilegal de eletrônicos.

Outras operações

Na ocasião, o líder da SSP-BA aproveitou a oportunidade para comentar sobre a Operação Freedom, que resultou na prisão de 38 pessoas na terça-feira, 4. A ação, que aconteceu também no Ceará, teve como objetivo desarticular o núcleo armado e financeiro de uma organização criminosa oriunda do Rio de Janeiro que atua em território baiano. Também foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão.

“A gente vem trabalhando firmemente em relação a isso. Estamos fortalecendo o policiamento orientado pela inteligência, com a repressão e a prevenção qualificada, investigações como a de ontem, que visam não só combater a facção, mas também trabalhar no asfixiamento financeiro das facções”, pontuou.

Werner finalizou: “E por isso tivemos bloqueios de contas também e alcance de lideranças em outros estados. Esse é o caminho que a gente vai continuar seguindo, são mais de 360 operações realizadas, muitas armas e drogas apreendidas e valores apreendidos, como a gente viu na operação de ontem”.