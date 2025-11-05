Mais de 400 celulares roubados são devolvidos em Salvador; saiba onde

A entrega será feita a partir das 10h - Foto: Ascom-PCBA

Proprietários de 428 celulares roubados na Bahia poderão recuperar seus aparelhos nesta quarta-feira, 5. A devolução faz parte da Operação Móbile 360°, deflagrada pela Polícia Civil realizada entre os dias 13 de agosto e 15 de outubro de 2025.

De acordo com a Polícia Civil, a sétima edição da Móbile 360° resultou na recuperação de 2.181 celulares em ações realizadas em todo o estado. Ao todo, 428 aparelhos estão aptos para serem devolvidos. Cerca de 170 proprietários foram identificados e notificados pela Polícia Civil.

Onde recuperar

A entrega será feita a partir das 10h, no auditório do Centro de Operações e Inteligência de Segurança (COI), localizado no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador. Após esse período, os celulares que não forem retirados deverão ser buscados na unidade policial responsável pelo registro da ocorrência.

Operação Móbile 360°

Desde a primeira edição, deflagrada em maio de 2024, a operação já recuperou 4.129 aparelhos, dos quais 3.153 foram devolvidos aos donos. A operação, de abrangência estadual, tem foco na repressão aos crimes de furto, roubo, latrocínio e receptação de celulares, além de combater a adulteração e a comercialização ilegal de eletrônicos.

Os trabalhos são realizados de forma integrada entre a Polícia Civil e órgãos fiscalizadores. Participam da ação a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA), a Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo do Município de Salvador (Sedur), o Procon-BA, a Receita Federal do Brasil e a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz-SSA).