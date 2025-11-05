Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO MÓBILE 360°

Mais de 400 celulares roubados são devolvidos em Salvador; saiba onde

Aparelhos foram recuperados durante a Operação Móbile 360°, deflagrada pela Polícia Civil

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

05/11/2025 - 6:54 h
A entrega será feita a partir das 10h
A entrega será feita a partir das 10h -

Proprietários de 428 celulares roubados na Bahia poderão recuperar seus aparelhos nesta quarta-feira, 5. A devolução faz parte da Operação Móbile 360°, deflagrada pela Polícia Civil realizada entre os dias 13 de agosto e 15 de outubro de 2025.

De acordo com a Polícia Civil, a sétima edição da Móbile 360° resultou na recuperação de 2.181 celulares em ações realizadas em todo o estado. Ao todo, 428 aparelhos estão aptos para serem devolvidos. Cerca de 170 proprietários foram identificados e notificados pela Polícia Civil.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Onde recuperar

A entrega será feita a partir das 10h, no auditório do Centro de Operações e Inteligência de Segurança (COI), localizado no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador. Após esse período, os celulares que não forem retirados deverão ser buscados na unidade policial responsável pelo registro da ocorrência.

Leia Também:

Jovem é presa em aeroporto de Salvador tentando embarcar com cocaína
Lula elogia operação policial na Bahia que prendeu 39 membros de facção
Pai confessa ter matado filho autista e enterrado corpo em cova rasa

Operação Móbile 360°

Desde a primeira edição, deflagrada em maio de 2024, a operação já recuperou 4.129 aparelhos, dos quais 3.153 foram devolvidos aos donos. A operação, de abrangência estadual, tem foco na repressão aos crimes de furto, roubo, latrocínio e receptação de celulares, além de combater a adulteração e a comercialização ilegal de eletrônicos.

Os trabalhos são realizados de forma integrada entre a Polícia Civil e órgãos fiscalizadores. Participam da ação a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA), a Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo do Município de Salvador (Sedur), o Procon-BA, a Receita Federal do Brasil e a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz-SSA).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia celulares operação Polícia Civil Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A entrega será feita a partir das 10h
Play

Motociclista bate em carro e morre atropelado por ônibus em Pernambués

A entrega será feita a partir das 10h
Play

Polícia mira grupo criminoso especializado em roubo de caminhões

A entrega será feita a partir das 10h
Play

Vídeo: traficante que vendia drogas por app é preso na RMS

A entrega será feita a partir das 10h
Play

Drogas com a imagem de entidade religiosa são apreendidas na Bahia

x