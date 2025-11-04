Menu
MEGAOPERAÇÃO

Lula elogia operação policial na Bahia que prendeu 39 membros de facção

Operação Freedom desarticulou o núcleo armado e financeiro de grupo criminoso em Salvador e no Ceará

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

04/11/2025 - 22:38 h | Atualizada em 04/11/2025 - 23:17
Governo Lula fala sobre operação na Bahia
Governo Lula fala sobre operação na Bahia -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizou as redes sociais, nesta terça-feira, 4, para elogiar a Operação Freedom, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia.

A ação conjunta resultou na prisão de 39 integrantes de uma facção oriunda do Rio de Janeiro, com o cumprimento de 46 mandados de busca e apreensão na Bahia e no Ceará.

O presidente da República ressaltou a importância do trabalho integrado, que contou com o apoio da FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), estrutura que reúne a Polícia Federal e as Polícias Civil, Militar e Penal da Bahia, além da Secretaria Nacional de Políticas Penais.

Lula assinalou que "a atuação conjunta das forças de segurança é o caminho para estrangular o crime organizado e proteger a população".

Desarticulação de crime armado e financeiro

O principal objetivo da Operação Freedom foi desarticular o núcleo armado e financeiro da organização criminosa que atua em território baiano.

Dos 38 presos com mandados judiciais, cinco foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A ação foi executada de forma simultânea em três cidades:

  • Salvador: 35 suspeitos foram presos nos bairros da Liberdade, Uruguai, Pernambués, Narandiba e Areia Branca.
  • Aratuípe (BA): Um alvo foi alcançado.
  • Eusébio (CE): Dois suspeitos, apontados como principais lideranças do grupo, foram capturados.

Durante a operação, um dos investigados reagiu à abordagem policial no bairro do Uruguai, em Salvador, e foi baleado. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Geral Ernesto Simões Filho.

A operação resultou em significativas apreensões, que incluem armas e materiais de alto valor estratégico para a facção. Entre os itens localizados estão pistolas, carabinas, uma granada, balanças de precisão e grande quantidade de drogas (maconha, cocaína, crack e sintéticas).

Além disso, 39 aparelhos celulares, máquinas de cartão de crédito e dinheiro em espécie também foram apreendidos.

