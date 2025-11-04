Integrantes da Bamor detidos em operação são liberados

Mandados foram cumpridos na sede da Bamor na última sexta-feira, 31 - Foto: Divulgação

Os quatro integrantes da Torcida Organizada Bamor, ligada ao Esporte Clube Bahia, detidos durante a Operação Fair Play na última sexta-feira, 31, em Salvador, começaram a ser liberados na noite desta terça-feira, 4. Eles haviam sido presos após o cumprimento de mandados judiciais expedidos contra membros de torcidas organizadas envolvidas em episódios de violência.

A operação, conduzida pela Polícia Civil da Bahia, cumpriu mais de 15 mandados judiciais, incluindo quatro de prisão e outros de busca e apreensão. As ações ocorreram em diferentes bairros da capital baiana, como Pero Vaz, Capelinha de São Caetano e Cosme de Farias, e também na localidade de Vida Nova, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana.

Na sede da Bamor, em Nazaré, os policiais apreenderam uma bomba de fabricação caseira, facas, armas brancas, fogos de artifício, pedaços de madeira, celulares, notebook, rádios comunicadores, maquinetas de cartão, cadernos de anotações e bebidas alcoólicas.

De acordo com as investigações, as ações da operação são decorrentes de um roubo registrado nas imediações do Aeroporto Internacional de Salvador, quando cerca de dez homens, em quatro veículos, interceptaram e roubaram o diretor da torcida Pavilhão Independente, ligada ao Esporte Clube Cruzeiro.

A Operação Fair Play integra uma ofensiva das forças de segurança para coibir atos violentos e criminosos envolvendo torcidas organizadas, especialmente em contextos relacionados a eventos esportivos.