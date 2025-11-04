Funcionário de Banco é preso por instalar vírus para roubar dados

Suspeito repassava informações sigilosas para uma quadrilha - Foto: Reprodução/BB

Um funcionário do Banco do Brasil foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) nesta terça-feira, 4, acusado de atuar como infiltrado em um esquema nacional de fraudes bancárias. Lotado em uma agência do banco no bairro do Caju, Zona Norte do Rio de Janeiro, o escriturário, cujo nome não foi revelado, instalava softwares maliciosos nos computadores da própria instituição para capturar informações sigilosas de clientes e gerentes.

A operação foi conduzida por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (Deleciber) e contou com apoio do setor de segurança do Banco do Brasil. O flagrante ocorreu no momento em que o suspeito manipulava o programa clandestino dentro do sistema corporativo do banco.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a investigação, os dados obtidos eram repassados a uma quadrilha especializada em golpes financeiros, responsável por transferências e movimentações irregulares em contas de correntistas em diferentes regiões do país. A PF apura se o funcionário recebia um valor fixo pelos repasses ou se lucrava com uma porcentagem sobre os montantes desviados.

Após ser detido, o servidor foi levado à sede da Polícia Federal, onde foi autuado pelos crimes de invasão de dispositivo informático e fraude eletrônica. Ele foi transferido para o sistema prisional do Rio de Janeiro e permanece à disposição da Justiça.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e dimensionar o prejuízo causado pelo grupo criminoso.