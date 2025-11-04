POLÍCIA
Funcionário de Banco é preso por instalar vírus para roubar dados
Suspeito repassava informações sigilosas para uma quadrilha de fraudes bancárias
Por Luan Julião
Um funcionário do Banco do Brasil foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) nesta terça-feira, 4, acusado de atuar como infiltrado em um esquema nacional de fraudes bancárias. Lotado em uma agência do banco no bairro do Caju, Zona Norte do Rio de Janeiro, o escriturário, cujo nome não foi revelado, instalava softwares maliciosos nos computadores da própria instituição para capturar informações sigilosas de clientes e gerentes.
A operação foi conduzida por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (Deleciber) e contou com apoio do setor de segurança do Banco do Brasil. O flagrante ocorreu no momento em que o suspeito manipulava o programa clandestino dentro do sistema corporativo do banco.
Leia Também:
De acordo com a investigação, os dados obtidos eram repassados a uma quadrilha especializada em golpes financeiros, responsável por transferências e movimentações irregulares em contas de correntistas em diferentes regiões do país. A PF apura se o funcionário recebia um valor fixo pelos repasses ou se lucrava com uma porcentagem sobre os montantes desviados.
Após ser detido, o servidor foi levado à sede da Polícia Federal, onde foi autuado pelos crimes de invasão de dispositivo informático e fraude eletrônica. Ele foi transferido para o sistema prisional do Rio de Janeiro e permanece à disposição da Justiça.
As investigações continuam para identificar outros envolvidos e dimensionar o prejuízo causado pelo grupo criminoso.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes