Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Caso Emerson: Justiça volta a avaliar prisão de motorista filho de vereadora

Cleydson Cardoso, filho da vereadora Débora Santana, ficou 30 dias preso e cumpre medidas cautelares

Luan Julião

Por Luan Julião

04/11/2025 - 18:35 h
Defesa do corredor e Ministério Público argumentam que a gravidade do crime exige nova prisão
Defesa do corredor e Ministério Público argumentam que a gravidade do crime exige nova prisão -

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) vai analisar, na manhã desta quinta-feira, 6, o pedido de prisão preventiva contra Cleydson Cardoso Costa Filho, de 26 anos, motorista acusado de atropelar o maratonista Emerson Pinheiro, de 29 anos, durante um treino na Avenida Oceânica, no bairro da Pituba, em Salvador. O caso aconteceu em 16 de agosto e deixou o atleta com a perna direita amputada.

A sessão está marcada para as 8h30, na Seção Criminal do TJ-BA. O Ministério Público e os advogados de Emerson defendem o retorno do acusado à prisão, alegando a gravidade do crime e os impactos permanentes causados à vítima, que era estudante de Educação Física e se preparava para disputar a Maratona de Buenos Aires.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Pedido de nova prisão

Após o atropelamento, Cleydson, que é filho da vereadora Débora Santana (PDT), foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva. Ele permaneceu 30 dias detido no Complexo Penal da Mata Escura e, posteriormente, foi colocado em liberdade mediante medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica.

Leia Também:

Corpo atribuído a ‘Japinha do CV’ é de traficante baiano, diz polícia
Gerente de banco é presa após aplicar golpe milionário em idosos
Governo elege petista para presidir CPI do Crime Organizado

O Ministério Público recorreu da decisão e solicitou novamente a prisão preventiva. O pedido também foi reforçado pela defesa do atleta, representada pelos advogados Losângela Passos e Rogério Matos, que consideram que o motorista deve responder ao processo preso por representar risco à ordem pública.

O acidente

O atropelamento ocorreu por volta das 5h40 da manhã, quando Emerson corria em uma calçada da Avenida Oceânica. O carro dirigido por Cleydson subiu o passeio, atingiu o atleta, um poste e uma barraca de acarajé. Testemunhas relataram que o motorista apresentava sinais de embriaguez e possível uso de drogas.

O maratonista foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital Geral do Estado, onde passou por uma cirurgia de amputação da perna direita. Ele ficou internado por 30 dias e quase perdeu também a perna esquerda, devido à extensão dos ferimentos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

atropelamento Bahia Corredor Débora Santana prisão Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Defesa do corredor e Ministério Público argumentam que a gravidade do crime exige nova prisão
Play

Motociclista bate em carro e morre atropelado por ônibus em Pernambués

Defesa do corredor e Ministério Público argumentam que a gravidade do crime exige nova prisão
Play

Polícia mira grupo criminoso especializado em roubo de caminhões

Defesa do corredor e Ministério Público argumentam que a gravidade do crime exige nova prisão
Play

Vídeo: traficante que vendia drogas por app é preso na RMS

Defesa do corredor e Ministério Público argumentam que a gravidade do crime exige nova prisão
Play

Drogas com a imagem de entidade religiosa são apreendidas na Bahia

x