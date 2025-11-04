Caso Emerson: Justiça volta a avaliar prisão de motorista filho de vereadora

Defesa do corredor e Ministério Público argumentam que a gravidade do crime exige nova prisão - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) vai analisar, na manhã desta quinta-feira, 6, o pedido de prisão preventiva contra Cleydson Cardoso Costa Filho, de 26 anos, motorista acusado de atropelar o maratonista Emerson Pinheiro, de 29 anos, durante um treino na Avenida Oceânica, no bairro da Pituba, em Salvador. O caso aconteceu em 16 de agosto e deixou o atleta com a perna direita amputada.

A sessão está marcada para as 8h30, na Seção Criminal do TJ-BA. O Ministério Público e os advogados de Emerson defendem o retorno do acusado à prisão, alegando a gravidade do crime e os impactos permanentes causados à vítima, que era estudante de Educação Física e se preparava para disputar a Maratona de Buenos Aires.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Pedido de nova prisão

Após o atropelamento, Cleydson, que é filho da vereadora Débora Santana (PDT), foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva. Ele permaneceu 30 dias detido no Complexo Penal da Mata Escura e, posteriormente, foi colocado em liberdade mediante medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica.

O Ministério Público recorreu da decisão e solicitou novamente a prisão preventiva. O pedido também foi reforçado pela defesa do atleta, representada pelos advogados Losângela Passos e Rogério Matos, que consideram que o motorista deve responder ao processo preso por representar risco à ordem pública.

O acidente

O atropelamento ocorreu por volta das 5h40 da manhã, quando Emerson corria em uma calçada da Avenida Oceânica. O carro dirigido por Cleydson subiu o passeio, atingiu o atleta, um poste e uma barraca de acarajé. Testemunhas relataram que o motorista apresentava sinais de embriaguez e possível uso de drogas.

O maratonista foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital Geral do Estado, onde passou por uma cirurgia de amputação da perna direita. Ele ficou internado por 30 dias e quase perdeu também a perna esquerda, devido à extensão dos ferimentos.