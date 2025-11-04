Gerente de banco é presa após aplicar golpe milionário em idosos

Mulher se aproveitava do acesso privilegiado ao sistema bancário e da relação de confiança com os clientes - Foto: Reprodução

Mais de R$ 1 milhão em prejuízo. Esse é o valor estimado pela Delegacia de Roubos e Furtos do Rio de Janeiro (DRF/RJ) como resultado de um esquema de empréstimos fraudulentos comandado por uma gerente de banco em Três Rios, na região centro-sul do Rio de Janeiro. Júlia Machado Cardoso Faria foi presa, na tarde da segunda-feira, 3, após investigações apontarem que ela lesou centenas de clientes, a maioria idosos.

De acordo com as investigações, a gerente contratava empréstimos em nome dos correntistas sem autorização e desviava os valores para outras contas. A polícia aponta ainda que ela estruturou um sistema semelhante a uma pirâmide financeira, no qual novos empréstimos eram utilizados para pagar parcelas de dívidas anteriores, o que dava aparência de legalidade às operações.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda segundo informações da DRF, as vítimas, em sua maioria aposentados e pensionistas, acreditavam tratar-se de simples ajustes de rotina ou atualizações cadastrais, confiando na funcionária que as atendia há anos.

Os investigadores revelaram que a gerente se aproveitava do acesso privilegiado ao sistema bancário e da relação de confiança com os clientes para abrir contas-poupança vinculadas e movimentar recursos de forma indevida.

A fraude foi descoberta após correntistas receberem cobranças e notificações sobre empréstimos que desconheciam. A instituição financeira, ao identificar as irregularidades, comunicou o caso à Polícia Civil. O caso, que também é tratado como lavagem de dinheiro, está em andamento na tentativa de identificar a participação de outros possíveis envolvidos.