FILICÍDIO
Pai confessa ter matado filho autista e enterrado corpo em cova rasa
Homem foi preso após confessar o crime e informar onde havia escondido o corpo
Por Andrêzza Moura
Um homem identificado como Davi Piazza Pinto procurou a Polícia Civil de Santa Catarina, no sábado, 1º de novembro, para confessar que tinha matado o filho, Arthur Davi Velasquez, 11 anos. O corpo da criança, que era autista e com deficiência visual, foi localizado, no sábado enrolado com sacos e enterrado em uma cova rasa, em uma área de mata mata, no bairro Colina Azul, em João Pessoa, na Paraíba, nas proximidades de uma antiga fábrica abandonada.
Segundo o delegado Bruno Germano, Davi, que tinha pouco contato com o filho, viajou de Florianópolis para João Pessoa alegando querer ajudar nos cuidados do menino. Arthur foi morto por asfixia.
Ainda conforme o delegado, o homem entrou em contato com a mãe no sábado informando sobre o crime, o local onde havia ocultado o cadáver. Em seguida, ele se entregou às autoridades em Florianópolis.
Davi havia pego o filho no bairro de Manaíra, na zona leste da capital paraibana, conforme combinado com a mãe, Aline Lorena. Em conversa com a TV Cabo Branco, durante o enterro do filho, na manhã da segunda-feira, 3, no Cemitério Cristo Redentor, ela revelou que havia deixado tudo preparado para o período em que o filho ficaria com o pai.
“Tudo foi muito combinado. Preparei a comida, a roupa dele, os fones para reduzir estímulos, expliquei horários e cuidados, mas não passava pela minha cabeça que isso aconteceria”, lembrou Aline.
A Polícia Civil informou que outros exames, como o toxicológico, ainda estão sendo analisados pelo Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer todos os detalhes sobre as circunstâncias da morte e a motivação do crime.
