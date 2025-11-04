Pai confessa ter matado filho autista e enterrado corpo em cova rasa

Davi confessou ter matado o filho - Foto: Polícia Civil

Um homem identificado como Davi Piazza Pinto procurou a Polícia Civil de Santa Catarina, no sábado, 1º de novembro, para confessar que tinha matado o filho, Arthur Davi Velasquez, 11 anos. O corpo da criança, que era autista e com deficiência visual, foi localizado, no sábado enrolado com sacos e enterrado em uma cova rasa, em uma área de mata mata, no bairro Colina Azul, em João Pessoa, na Paraíba, nas proximidades de uma antiga fábrica abandonada.

Segundo o delegado Bruno Germano, Davi, que tinha pouco contato com o filho, viajou de Florianópolis para João Pessoa alegando querer ajudar nos cuidados do menino. Arthur foi morto por asfixia.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Arthur era autista e tinha deficiência visual | Foto: Reprodução Redes Sociais

Ainda conforme o delegado, o homem entrou em contato com a mãe no sábado informando sobre o crime, o local onde havia ocultado o cadáver. Em seguida, ele se entregou às autoridades em Florianópolis.

Davi havia pego o filho no bairro de Manaíra, na zona leste da capital paraibana, conforme combinado com a mãe, Aline Lorena. Em conversa com a TV Cabo Branco, durante o enterro do filho, na manhã da segunda-feira, 3, no Cemitério Cristo Redentor, ela revelou que havia deixado tudo preparado para o período em que o filho ficaria com o pai.

Local onde o corpo de Arthur foi abandonado pelo pai | Foto: TV Cabo Branco

“Tudo foi muito combinado. Preparei a comida, a roupa dele, os fones para reduzir estímulos, expliquei horários e cuidados, mas não passava pela minha cabeça que isso aconteceria”, lembrou Aline.

A Polícia Civil informou que outros exames, como o toxicológico, ainda estão sendo analisados pelo Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer todos os detalhes sobre as circunstâncias da morte e a motivação do crime.