Homem mata filho de 3 anos no interior da Bahia

Caso aconteceu neste sábado, 24 - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Um homem matou o próprio filho, uma criança de três anos, no município de Mutuípe, no Vale do Jiquiriçá. O caso ocorreu neste sábado, 24.

Segundo informações do portal G1 Bahia, o autor do crime, Alex Santos de Jesus, tirou a vida logo após matar o filho. O caso está sendo apurado pela 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Santo Antônio de Jesus.

Em nota à imprensa, a Polícia Militar afirmou que agentes do 14º Batalhão foram acionados para uma ocorrência. No local, os corpos foram encontrados com sinais de enforcamento.

Prefeitura de manifesta

Em nota, a Prefeitura de Mutuípe lamentou o ocorrido e se solidarizou com familiares e amigos das vítimas.

"Neste momento de dor e consternação, nos solidarizamos com os familiares, amigos e toda a comunidade impactada. Que todos encontrem conforto e acolhimento para enfrentar esse momento tão difícil", diz trecho da nota.

Procure ajuda

Em caso de necessidade de ajuda emocional ou prevenção de medidas consideradas extremas, procure o Centro de Valorização da Vida (CVV), por meio do número 188.

O atendimento é gratuito e funciona de maneira ininterrupta.