Parceiro de Dona Maria, líder de facção na Bahia é preso em São Paulo

Traficante preso neste sábado e Dona Maria - Foto: Divulgação | SSP e Luciano da Matta | Ag. A TARDE

Um líder de uma facção criminosa, com atuação em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, foi preso na cidade de Santo André, em São Paulo, na tarde deste sábado, 24. O homem é o parceiro Jasiane Silva Teixeira, conhecida como Dona Maria, uma das grandes traficantes do estado.

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) detalhou que o criminoso, que não teve a identidade revelada, integrava o esquema de envio de drogas e armas para a região Sudoeste da Bahia, além de determinar homicídios, roubos e promover lavagem de dinheiro.

A prisão do líder de facção aconteceu durante operação conjunta com FICCOs Bahia e SP, além da Polícia Militar e Polícia Civil. Ações de inteligência foram intensificadas com o objetivo de capturar traficantes baianos escondidos em estados do Sudeste.

Além do parceiro de Dona Maria, há duas semanas, as ações de inteligência resultaram na prisão de Bruno Cabeça', que comandava a facção Km Linha Verde (KLV), com atuação na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O traficante foi encontrado em uma cobertura de luxo na cidade de São Paulo.

Quem é Dona Maria

Jasiane Silva Teixeira, mais conhecida como Dona Maria, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça no último dia 27 de março. A mulher é apontada como uma das principais líderes do tráfico de drogas da Bahia, é investigada também por roubos, falsidade ideológica e corrupção de menores.

Natural de Vitória da Conquista, Jasiane Silva Teixeira, tinha fortes conexões com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Ela foi casada com um dos líderes dessa facção criminosa, morto em 2014. Após o homicídio, ela assumiu a liderança da facção que nomeou como Bonde do Neguinho (BDN) em sua homenagem.

Jasiane Silva Teixeira (Dona Maria) | Foto: Luciano da Matta / Ag. A Tarde.

Segundo a polícia, “Dona Maria” usava um avião particular para transportar entorpecentes e abastecer importantes pontos de droga. Além disso, ela também foi responsável por intermediar a compra de armamento pesado, como fuzis e granadas, para os grupos que chefiava.

Dona Maria já integrou o Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), ferramenta que lista dos mais procurados pela polícia na Bahia. Ela era a "Dama de Copas" e responde a quatro ações penais por crimes de homicídio e tráfico de drogas.

