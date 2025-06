Confronto entre facções causa terror em Dias d'Ávila; saiba mais

Município de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador - Foto: Reprodução

A disputa entre as facções do crime organizado culminou em homicídios na cidade de Dias d'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, nesta sexta-feira, 23. Segundo a Polícia Civil, são investigadas as mortes de Rozivaldo Pacheco do Nascimento, de 47 anos, e Reginaldo dos Santos Evangelista, de 32, vítimas de disparos de arma de fogo no bairro da Concórdia.

De acordo com a PC, um grupo de homens estaria em um estabelecimento comercial na região, quando quatro suspeitos realizaram disparos contra o local, atingindo Rozivaldo, Reginaldo e um terceiro homem. A outra vítima, não identificada, foi socorrida para o Hospital Geral de Camaçari.

Diligências estão sendo realizadas para identificar e localizar os autores dos tiros, bem como as motivações do crime. Informações preliminares apontam que as execuções estão ligadas a retaliações da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) contra o rival Comando Vermelho (CV).

Também na noite desta sexta, no centro da cidade, Elder de Oliveira Fontes, de 19 anos, foi outro homem assassinado a tiros. Os três casos são investigados pela 25ª Delegacia Territorial (DT/Dias d'Ávila).

Imagem ilustrativa | Foto: Divulgação/PM

Ataque do CV em Dias d'Ávila

Circula nas redes sociais um áudio que seria do líder criminoso conhecido como Sid Mad Max, do Comando Vermelho. Na gravação, o homem afirma que a liderança conhecida como Tatai, do PCC, teria ordenado um ataque no bairro da Concórdia, em Dias d'Ávila, onde vítimas sem envolvimento com o crime organizado teriam sido mortas.

Revoltado com a ação que atribuiu ao PCC, Sid Mad Max ameaça represália nas seguintes localidades: Cristo Rei, Jacumirim, Varginha, Lessa Ribeiro e Padre Torrend. O líder do CV afirmou que integrantes da facção vão chegar atirando em qualquer pessoa que esteja "de bobeira na pista". Ou seja, estariam incluídas pessoas sem envolvimento com o crime organizado.

"Ele [Tatai] foi mandar o menino dele chegar na Concórdia e matar inocente, matar morador. O crime dele é esse aí, tá vendo bicho, tá desesperado que nós só tá dando golaço, só tá dando tacada certa. Aí bateu o desespero, pegou o morador. Você tá achando o quê Tatai, que vai ficar assim? Nós vai chegar e vai matar qualquer desgraç* que nós pegar na pista aí então. Tô mandando esse áudio pra badalar pra geral aí, pegar a visão quem mora nesses lugares. Se ficar de bobeira na pista, pode ser quem for, nós vai passar matando, viu? O bagulho do cara morador inocente vai ficar assim não, viu? Enquanto tá pegando menino meu, tá de boa, tá Tête-à-tête. Agora tá caminhando pra morador, que crime é esse?", ameaçou.

O Portal A TARDE apurou que a Polícia Militar já tomou conhecimento dos áudios que teriam sido gravados por Sid. De acordo com o Major Adauto Caribé, comandante da 36ª Companhia Independente, o policiamento foi reforçado na cidade desde sexta.