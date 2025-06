Corpo de guia morto em operação policial é exumado

Caso aconteceu no dia 10 de maio - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os restos mortais do guia turístico Victor Cerqueira Santos Santana, morto durante uma operação policial no município de Caraíva, no extremo sul da Bahia, passou por exumação na manhã deste sábado, 24. O corpo está sepultado em Itabela.

A exumação, que tem como objetivo aprofundar a perícia técnica e esclarecer as circunstâncias em que Victor foi morto, é fruto de um pedido do Ministério Público da Bahia (MP-BA), após instauração de um procedimento investigativo criminal.

O corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Eunápolis, onde acontecerá uma nova análise técnico-científica.

O que aconteceu?

Victor Cerqueira morreu após ser baleado durante uma ação com agentes da Polícia Militar e da Polícia Federal, no dia 10 de maio.

A ação tinha como objetivo cumprir um mandado de prisão contra Alongado, como é conhecido o líder de uma organização criminosa em Caraíva. O jovem de 28 anos foi apontado como segurança do alvo da operação.

'Vitinho', apelido da vítima, também seria o nome usado pelo segurança do criminoso, de acordo com familiares de Victor.

Alongado também foi baleado pelos policiais e não resistiu aos ferimentos.