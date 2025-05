Moradores protestam contra morte de guia de turismo em Caraíva

Conforme a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o suspeito reagiu à abordagem e acabou sendo baleado - Foto: Reprodução redes sociais

Moradores de Caraíva, distrito de Porto Seguro, realizaram um protesto nesta segunda-feira, 12, e bloquearam a balsa que dá acesso à vila, em protesto contra a morte do guia turístico Victor Cerqueira Santos Santana.

Durante a manifestação, os populares exibiram cartazes pedindo justiça e solicitaram acesso às imagens de câmeras de segurança próximas ao local da operação.

Vitinho, como era conhecido, foi atingido por disparos durante uma operação conjunta das polícias Militar e Federal. As forças de segurança o associaram a um suposto envolvimento com o tráfico local, como segurança de um dos chefes do crime organizado na região.

A ação policial foi realizada no sábado, 10, com o objetivo de capturar um suspeito conhecido como "Alongado", líder de uma facção criminosa envolvida com tráfico de drogas, armas, homicídios e lavagem de dinheiro.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o suspeito reagiu à abordagem e acabou sendo baleado.

Vitinho também foi atingido durante o confronto e não resistiu aos ferimentos. Amigos e moradores locais rejeitam a versão de que o guia de turismo tivesse qualquer vínculo com o crime.

Guia conhecido em Caraíva

Vitinho, de 30 anos, era bastante conhecido na vila por oferecer passeios turísticos de lancha, buggy e cavalo, além de visitas à aldeia indígena Xandó, à vila de Caraíva e às festas tradicionais da região.

Em suas redes sociais, ele divulgava os serviços turísticos que prestava com frequência.