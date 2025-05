'Anjos da Morte' impõe toque de recolher em Caraíva após morte de líder

Facção determinou o fechamento de estabelecimentos comerciais - Foto: Rogério Naba / Ascom Prefeitura de Porto Seguro

Uma facção criminosa conhecida como Anjos da Morte (ADM) determinou na noite de sábado, 10, toque de recolher em Caraíva, distrito de Porto Seguro, e um dos pontos turísticos mais procurados na Bahia.

De acordo com um suposto comunicado divulgado nas redes sociais, a facção determinou o fechamento de estabelecimentos comerciais dentro da comunidade, em resposta à morte do líder do grupo criminoso durante uma Operação de Forças Estaduais e Federais

“Não queremos nada aberto dentro da favela. Vamos colaborar todos e que tenha compreensão sobre a situação que estamos passando no momento. Quero deixar bem claro que é para fechar tudo e quem não colaborar vai estar sofrendo as consequências. Então, por favor, colabora com nós (sic). Ass FML ADM”, disse o comunicado.

Morte de líder da facção

Forças estaduais e federais realizaram na noite de sábado, 10, uma operação de combate ao crime organizado em Caraíva. Ramon Oliveira Cruz, 33, também conhecido como “Alongado”, era o alvo da ação de forças estaduais e federais. Ele era líder da facção Anjos da Morte (ADM).

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que durante o mandado de prisão contra a liderança do crime, Alongado resistiu à prisão e não resistiu aos ferimentos. Um outro homem que era apontado como “segurança” do criminoso também foi atingido e não resistiu à prisão.

Com eles foram apreendidos uma pistola, um revólver, um carregador, munições e porções de entorpecentes.

Anjos da Morte

O grupo criminoso Anjos da Morte ganhou mais destaque no último mês após vir à tona que a filha de Yane Matos, apreendida por planejar a morte da própria mãe, integra a facção junto com o namorado. Em parceria, eles atraíram a baiana para uma emboscada, seguindo uma característica marcante no modo operante da facção.

Ao Portal A TARDE, uma fonte policial que atua na região de Porto Seguro, explicou que a facção criminosa Anjos da Morte, domina uma parte da cidade, a exemplo de Caraíva, Santa Cruz Cabrália, Arraial d’Ajuda, Pindorama, Trancoso e regiões indígenas adjacentes, gerenciando o tráfico de drogas, realizando homicídios e também a invasão de terras indígenas,

O grupo é aliado ao Bonde do Maluco (BDM) na Bahia e vinculado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) a nível nacional. "Ela se considera a facção das três letras, rival ao Comando Vermelho (CV), que utilizam a simbologia do 'tudo 2'. A Anjos da Morte o recorte do BDM em uma parte da região de Porto Seguro. São "facções" menores, que firmam parceria com as principais facções do estado, que é o CV ou BDM".