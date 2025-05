Anjos da Morte: conheça facção da filha que planejou a execução da mãe

Fuzis apreendidos na Bahia - Foto: Divulgação

O litoral sul da Bahia não é apenas um lugar marcado por destinos turísticos que atraem milhares de turistas todos os anos, mas tem se tornado também uma região com grande domínio do tráfico de drogas sob o comando de uma facção, talvez, não muito conhecida fora do eixo, a Anjos da Morte (ADM).

O grupo criminoso ganhou mais destaque essa semana, após vir à tona que a filha de Yane Matos, apreendida por planejar a morte da própria mãe, integra a facção junto com o namorado. Em parceria, eles atraíram a baiana para uma emboscada, seguindo uma característica marcante no modo operante da facção.

Yane Matos ao lado da sua filha | Foto: Reprodução redes sociais

Ao Portal A TARDE, uma fonte policial que atua na região de Porto Seguro, explicou que a facção criminosa Anjos da Morte, domina uma parte da cidade, a exemplo de Caraíva, Santa Cruz Cabrália, Arraial d’Ajuda, Pindorama, Trancoso e regiões indígenas adjacentes, gerenciando o tráfico de drogas, realizando homicídios e também a invasão de terras indígenas,

O grupo é aliado ao Bonde do Maluco (BDM) na Bahia e vinculado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) a nível nacional. "Ela se considera a facção das três letras, rival ao Comando Vermelho (CV), que utilizama simbologia do tudo 2. A Anjos da Morte o recorte do BDM em uma parte da região de Porto Seguro. São "facções" menores, que firmam parceria com as principais facções do estado, que é o CV ou BDM".

Yane Matos | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Líder da facção Anjos da Morte

A facção é comandada por Uillian da Silva Guimarães, também conhecido como “Gordura", "Gordão" ou "Guigó”. Além de ser o mandante da morte de Yane, ele possui outros dois mandados de prisão, já fugiu do presídio de Eunápolis em dezembro de 2023 e tem participação em homicídios, tráfico de drogas, latrocínio e roubos a bancos com utilização de explosivos.

Considerado foragido da Justiça, Gordura também é um dos suspeitos de matar o policial militar Denisson Rodrigues no município de São José da Vitória, sul da Bahia, em 2015, durante um assalto a uma agência dos Correios na região.

Gordura já ingressou no Baralho do Crime em 2024 | Foto: Divulgação SSP

Uilian também já integrou o Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP) em 2024. O criminoso, através da facção Anjos da Morte, também é apontado como mandante de invasões e grilagem de terras na Aldeia Xandó, no Território Indígena (TI) Barra Velha, em março deste ano. A facção foi responsável por metralhar a casa de um Pataxó, atingindo vários familiares.

O líder da facção Anjos da Morte segue foragido. Segundo a Polícia Civil, Informações que auxiliem o trabalho policial na captura deste e de outros foragidos podem ser enviadas através do número 181 (Disque Denúncia da SSP) ou por meio do site disquedenuncia.ssp.ba.gov.br.