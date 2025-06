CV corta cabeça de motorista de app e manda vídeo para família

Vítima tinha 28 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Integrantes do Comando Vermelho (CV), uma das principais organizações criminosas do país, decapitaram a cabeça de um motorista por aplicativo, após a vítima ser confundida com um informante. O caso aconteceu em Eunápolis, extremo sul baiano.

As informações são do portal Metrópoles. De acordo com a publicação, Weverton Antônio dos Santos, de 28 anos, foi sequestrado pelo grupo criminoso após buscar o enteado na escola. O vídeo do momento em que foi torturado e decapitado foi enviado para seus familiares.

As partes do corpo de Weverton foram encontradas no último dia 13 pela polícia. O carro do motorista por aplicativo foi deixado em um distrito fora de Eunápolis.

Suspeita do CV

Ainda de acordo informações do Metrópoles, Weverton teria começado a namorar uma moradora do bairro Alecrim, conhecido por ser um local de forte atuação do Comando Vermelho.

A suspeita é de que os criminosos tenham olhado o celular da vítima, que tinha amizade com policiais, o que reforçou a tese de que ele seria um informante infiltrado na região.

Um policial também teria recebido o vídeo do corpo decapitado de Weverton, a quem os autores de crime se referiram como "X9".