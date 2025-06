Filho e nora são presos por furtar eletrodomésticos de idosa na Bahia

Casal confessou o crime durante o interrogatório - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Um crime de furto chocou moradores de Iraquara, na Chapada Diamantina, após um casal ser preso em flagrante por subtrair móveis e eletrodomésticos da casa de uma idosa de 62 anos. O que mais chamou atenção no caso é que um dos suspeitos é o próprio filho da vítima.

A prisão aconteceu na quinta-feira, 22, um dia após o crime ser registrado no povoado de Iraporanga, zona rural do município. Segundo a Polícia Civil, o homem de 35 anos chegou a acompanhar a mãe até a delegacia para prestar queixa, mas era, na verdade, um dos responsáveis pelo furto, cometido junto com a companheira, de 27 anos.

Durante a operação conjunta entre a Delegacia Territorial de Iraquara e a Companhia Independente da Polícia Militar, os agentes localizaram os suspeitos e recuperaram os bens levados da residência, entre eles uma geladeira, um fogão e um sofá.

O casal confessou o crime durante o interrogatório. Eles foram submetidos a exames de corpo de delito e seguem presos, à disposição da Justiça. O caso está sendo investigado como furto qualificado e pode resultar em penas mais severas, especialmente por ter como vítima uma idosa.