Bahia é o 4º estado com menor taxa de HIV

Medicação de Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP) está em uso por 4.242 pessoas em toda a Bahia - Foto: José Simões / Ag. A TARDE

Com 17,8 casos por 100 mil habitantes, a Bahia é o 4º estado - empatado com o Piauí - com menor taxa de casos detectados de HIV em 2023, de acordo com os dados mais atualizados do Boletim Epidemiológico HIV/Aids 2024, divulgado pelo Ministério da Saúde.

O índice está abaixo da média nacional, de 21,8, e é atribuído a estratégias de prevenção adotadas no estado, como a oferta da Profilaxia Pós exposição ao HIV (PEP) e Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) também ao HIV, e a distribuição de insumos de proteção principalmente em eventos de massa como Carnaval, Micareta, São João.

A coordenadora executiva e gerente de projetos do Fundo Positivo - organização sem fins lucrativos que surgiu focada no trabalho preventivo ao HIV e Aids -, Élida Miranda, explica o fato de essas enfermidades estarem abaixo da média nacional. “Está diretamente ligado aos trabalhos de sensibilização, sobre as estratégias de prevenção combinadas, que dizem respeito ao acesso à informação, à testagem, ao uso do preservativo e à adesão ao tratamento antirretroviral. Essas questões são essenciais para você diminuir a infecção por HIV e AIDS”, afirma.

Neste momento existem 39 serviços na Bahia habilitados para distribuição da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP) e 4.242 pessoas estão em uso desses cuidados preventivos, conforme a técnica de HIV do Programa Estadual de IST, Myllene Almeida. Dos que utilizam esses cuidados no estado, 84,7% são gays e homens que fazem sexo com homens (HSH) cis, 5,6% homens heterossexuais cis, 5% transsexuais, 3,8% são mulheres cis e 0,2% travestis.

Um dos usuários da PrEP no estado é o autônomo Jonathan Xavier, 27, que faz parte do Conselho Municipal LGBT+ de Salvador e ressalta a importância da medicação em sua vida. “Hoje em dia não dá mais para confiar nas outras pessoas, então se a gente se ama, se a gente quer o nosso próprio bem, se sentir seguro, não custa nada a gente se auto cuidar”, conta.

Em 2023, foram contabilizadas 2.665 infecções por HIV no estado, número que representa 5,7% do total do país. Os dados do boletim foram coletados até 30 de junho de 2024, por isso as informações em consideração nesta reportagem são as do ano de 2023.

Com relação a Aids, são 14,2 casos por 100 mil habitantes, o que também coloca o estado abaixo da média nacional, que é 17,8. Vale lembrar que HIV é um vírus que ataca o sistema de defesa humano, cuja infecção pode evoluir para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids), mais grave.

Reverter a AIDS

“Com as estratégias de tratamento e cuidado assim que a pessoa é diagnosticada com a infecção ela nem chega ao estágio de Aids. Só chega quando o diagnóstico da infecção é muito tardio e a pessoa não consegue se beneficiar do tratamento. A Aids pode ser revertida ao iniciar o tratamento”, comenta a professora titular do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Inês Dourado.

Homens que fazem sexo com homens são a principal categoria de exposição ao HIV no sexo masculino, com 52,8% dos casos, conforme dados analisados entre 2007 e junho de 2024, em indivíduos de 13 anos ou mais. Já no sexo feminino, a principal categoria de exposição foi a prática heterossexual, que correspondeu a 86,4% dos casos.

Ampliação de cuidados

A Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) é uma estratégia preventiva usada para evitar a infecção pelo vírus HIV. Disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS), desde 2017, a prática oferece alta proteção quando usada certo é adotada por mais de 100 mil brasileiros, segundo dados do Ministério da Saúde.

Até 2027, a meta é ampliar em 300% o número de usuárias mulheres do PrEP no país, meta da Agenda Nacional Prioritária para o Enfrentamento do HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais, HTLV, Sífilis e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis em Mulheres Vulnerabilizadas.

O documento disponibilizado pelo Ministério da Saúde está aberto para consulta pública até 27 de maio.

Outras ações estratégicas apresentadas pelo documento incluem, em nível federal, garantir a oferta de insumos de prevenção combinada, como preservativos, autoteste de HIV, PrEP e outros por todo o país.

Tratamento

Consultas e tratamento com especialistas, métodos de prevenção, exames laboratoriais, além dos Testes Rápidos para outras ISTs, são disponibilizados pelos Serviços de Assistência Especializada (SAE/CTA) distribuídos por toda a Bahia.

As testagens para HIV, Sífilis e Hepatites Virais estão disponíveis em todas as Unidades de Saúde da Família (USF), Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos SAE mais próximos.

Avanços e desafios

Evento do Fundo Positivo vai reunir em Salvador especialistas para debater avanços e desafios da prevenção ao HIV, com atenção especial à PrEP. A ação vai acontecer entre os dias 25 e 29 de maio e contar com a presença de especialistas da área, como: Eder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunizações; Álvaro Costa, do Centro de Referência em DST/AIDS de São Paulo; Rico Vasconcelos, infectologista da Faculdade de Medicina da USP, referência em estudos de prevenção do HIV; além da já citada Inês Dourado.