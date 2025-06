Duplo homicídio na RMS: vítimas foram atraídas para uma emboscada

Corpos foram encontrados na madrugada do dia 3 de agosto de 2024 - Foto: Haeckel Dias/Ascom PC-BA

A Polícia Civil da Bahia, por meio da 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari, concluiu as investigações sobre o assassinato de Lavínia de Souza Odilon e Ellen Crislane Felix Cardoso Ribeiro, cujos corpos foram encontrados na madrugada do dia 3 de agosto de 2024, na região da Avenida Atlântica, local conhecida como "Cetrel", em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE com a polícia, as duas mulheres foram vítimas de uma emboscada premeditada. A motivação teria sido o suposto repasse de informações de uma das vítimas a uma facção criminosa rival, o que teria gerado uma reação violenta por parte dos criminosos.

De acordo com as investigações, um dos traficantes, conhecido pelo vulgo “WL”, e Vitor Costa de Paula, o “Vitor Gordo” ou “VG”, levaram as vítimas de Dias D’Ávila até Camaçari, onde as executaram com tiros. Segundo a polícia, a escolha de Camaçari, território dominado por outra facção, foi estratégica: os autores pretendiam despistar os investigadores, simulando uma execução motivada por disputas locais.

Autores identificados

A equipe da 4ª DH de Camaçari conseguiu identificar os autores e reconstruir a dinâmica do crime a partir de diligências técnicas e coleta de provas consistentes.

WL foi preso por policiais da 25ª Delegacia Territorial, no bairro da Concórdia, em Dias D’Ávila. Durante uma abordagem de rotina, os agentes suspeitaram do comportamento do homem e, ao consultarem o sistema, constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, que foi imediatamente cumprido.

Já Vitor Costa de Paula, o segundo suspeito, foi morto ainda em 2024, em circunstâncias ligadas ao próprio crime organizado. Com isso, a Justiça extinguiu sua punibilidade.

A Polícia Civil destacou que o desfecho do caso é fruto de um trabalho técnico e comprometido no combate aos crimes contra a vida. A corporação reafirmou que a responsabilização penal dos autores de homicídios segue como uma de suas principais prioridades.