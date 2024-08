Três corpos são encontrados na Estrada da Cetrel, em Camaçari

Equipes da 59ª CIPM foram acionadas para ocorrências - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Três corpos foram encontrados em diferentes horários, neste sábado, 3, na Via Atlântica, em Camaçari, localidade conhecida como 'Estrada do Cetrel'.

Segundo informações iniciais, um dos cadáveres pertence ao jovem Gustavo Santos de Reis, de 18 anos, que foi encontrado com marcas de tiros. Os corpos de duas mulheres, com marcas de disparos de arma de fogo, foram encontrados na mesma região. As identidades delas não foram informadas.

Em contato com o Portal MASSA! a Polícia Militar (PM) confirmou que equipes da 59ª CIPM foram acionadas pela manhã, por volta das 06h50, "para averiguar a localização dos dois corpos do sexo feminino na Cetrel. Às 10:00, na mesma via, foi localizado um corpo do sexo masculino".

A autoria e motivação do crime serão investigas pela Polícia Civil.