Torturador é preso após tentar matar enteada: "Estou moldando na dor"

Israel Lima Gomes, conhecido como "Rael" já tinha duas passagens criminais - Foto: Reprodução

Um homem suspeito de torturar a enteada, uma menina de quatro anos, foi preso na última sexta-feira, 16, no Rio de Janeiro. O caso é investigado por agentes da 37ª DP (Ilha do Governador).

Segundo a Polícia Civil, a criança foi internada em estado muito grave no Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Os exames apontaram perfuração intestinal, fratura no braço e sepse abdominal.

Conforme a equipe médica, a menina já chegou ao hospital à beira da morte, após sofrer quatro paradas cardíacas e apresentar vômitos e múltiplos hematomas pelo corpo. Ela permanece internada, entubada e em risco de morte.

Após a repercussão do caso, os policiais civis da 37ª DP deram início as investigações e tiveram acesso a trocas de mensagens entre o padrasto e a mãe da criança. Em uma delas, o homem escreveu:

“Ela é forte porque estou moldando na dor. Fica fraco quando é só amor.” A frase causou indignação entre os investigadores, que classificaram o conteúdo como “evidente prática de tortura”.

Práticas de tortura

As investigações revelaram ainda que o homem forçava a criança a ingerir fezes e frequentemente trancada sozinha em banheiros escuros. As agressões eram recorrentes e, de acordo com a polícia, camufladas com justificativas como “quedas” ou “acidentes”.

Para os investigadores, o caso não configura apenas violência doméstica, mas sim um processo de tortura sistemática, com sinais de perversidade incomuns até entre crimes semelhantes.

“Estamos diante de um verdadeiro carrasco. A frieza das mensagens, o padrão de agressões e a omissão deliberada de socorro mostram um cenário de terror que vinha se arrastando há meses”, ressaltou o delegado Felipe Santoro, titular da 37ª DP.

Mãe confronta homem

Em outra conversa, a mãe confrontou o companheiro. “Eu vi você dando uma joelhada nela só porque ela não queria comer”, disse. Em seguida, o homem respondeu com palavrões e negou as agressões de forma violenta.

Anteriormente, a menina já havia sofrido uma fratura no braço, que o casal tentou justificar como uma “queda da cama”.

Antecedentes criminais

Identificado como Israel Lima Gomes, conhecido como “Rael”, foi preso no bairro de Paciência, na zona oeste do Rio. Ele já tinha duas passagens criminais: uma por violência doméstica e outra por importunação sexual.

De acordo com a polícia, o suspeito não ofereceu resistência no momento da prisão e negou as agressões, além de se referir à vítima como “amorzinho”. Em depoimento, a mãe da criança também negou ter agredido a filha e afirmou se tratar de um “acidente doméstico”.

Ainda segundo a polícia, a mãe da menina poderá responder por omissão e, eventualmente, por coparticipação na tortura. O delegado reforçou a importância de denunciar casos de suspeita de abuso e maus-tratos.

“Mesmo que pareça tarde, ainda assim é fundamental. Só assim conseguimos agir a tempo e impedir que monstros como esse sigam destruindo vidas”, explicou Felipe Santoro.