VÍDEO: Jovem é apreendido por bater em namorada com pauladas na Bahia

Pessoa que filmou o vídeo, segundo a polícia, teria fugido e segue sendo procurada - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um vídeo chocante registrado na cidade de Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste da Bahia, mostra um adolescente de 17 anos agredindo violentamente a própria namorada, de 19 anos. As imagens, que circulam amplamente nas redes sociais, foram fundamentais para a identificação e apreensão do suspeito, ocorrida na quinta-feira, 15.

A agressão aconteceu um dia antes, na quarta-feira, 14, e foi gravada por uma terceira pessoa que acompanhava a cena sem tentar impedir a violência. Segundo a Polícia Civil da Bahia, o vídeo foi o estopim para a investigação e apreensão em flagrante do menor, localizada no bairro Benito Gama. A pessoa responsável por filmar o crime também é alvo das autoridades e encontra-se foragida.

Nas imagens, o jovem aparece desferindo diversos golpes com uma tábua nos braços, pernas e rosto da vítima. A moça, em estado de vulnerabilidade, chora o tempo todo, sem reagir, com a cabeça baixa, enquanto é agredida. Em meio às agressões, o adolescente grita: "você vai aprender a não mentir pra mim", evidenciando o tom ameaçador e o comportamento controlador motivado por ciúmes.

Segundo a polícia, o suspeito tem envolvimento com o tráfico de drogas e com uma facção criminosa que atua na região, o que também levanta preocupações quanto à exposição da vítima a um ambiente de violência contínua.

Apesar de ter sido socorrida pelo próprio pai e atendida em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, a jovem não formalizou denúncia contra o agressor.

O adolescente vai responder por atos infracionais análogos à tentativa de feminicídio, lesão corporal, ameaça e tortura. A pessoa que filmou o vídeo, segundo a polícia, teria fugido para Vitória da Conquista e segue sendo procurada.