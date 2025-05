Motorista de micro-ônibus escolar passa mal e atinge cinco carros

Segundo a prefeitura, o micro-ônibus já havia concluído o transporte dos alunos e estava a caminho da garagem no momento do acidente - Foto: Reprodução/TV Sudoeste

Um micro-ônibus da Secretaria Municipal de Educação de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, se envolveu em um acidente nesta quinta-feira, 15, após o motorista passar mal e perder o controle da direção. O incidente deixou três pessoas feridas e danos a cinco veículos, incluindo uma van.

Segundo a prefeitura, o micro-ônibus já havia concluído o transporte dos alunos e estava a caminho da garagem no momento do acidente. Equipes da coordenação de transporte da secretaria, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Sistema Municipal de Trânsito (Simtrans) foram acionadas para prestar socorro e dar suporte no local.

No total, três pessoas ficaram feridas: o condutor da van, um passageiro e o motorista do micro-ônibus. Eles foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e para o Hospital de Base, com ferimentos considerados leves.

A administração municipal informou ainda que o motorista do micro-ônibus é servidor da prefeitura desde 2013 e atualmente atua no transporte da Escola Municipal Goiabeira-Capital. Seu estado de saúde é estável.