Bahia lidera exportações agrícolas do Nordeste no primeiro trimestre

O agronegócio da Bahia apresentou um crescimento de 9,15% nas exportações no primeiro trimestre de 2025 - Foto: Divulgação

A Bahia segue liderando o agronegócio do Nordeste, liderando as exportações do setor no primeiro trimestre deste ano. Entre janeiro e março, as exportações totalizaram US$ 1,5 bilhão (aproximadamente R$ 8,5 bilhões), superando o valor combinado das exportações de todos os demais estados nordestinos, que juntos somaram US$ 1,44 bilhão.

Com mais de cem países como destino de seus embarques, o agronegócio da Bahia apresentou um crescimento de 9,15% nas exportações no primeiro trimestre de 2025 em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O montante movimentado saltou de US$ 1.37 bilhão para US$ 1.50 bilhão. Esse cenário foi impulsionado pela boa performance de diversas culturas, com destaque para o cacau e seus derivados, que registraram um aumento de 174,43%.

A produção o café também apresentou uma alta, com um crescimento de 144%, seguido por fibras e produtos têxteis (13,7%) e papel e celulose (7,5%). Adicionalmente, as exportações do setor café e especiarias cresceram 165,44%, passando a representar 7,14% do total exportado pelo estado no trimestre.

No cenário nacional, o acumulado do primeiro trimestre de 2025, as exportações do agronegócio brasileiro totalizaram US$ 37,8 bilhões, aumento de 2,1% quando comparado ao ano anterior, o maior valor já registrado para o período. O superávit do setor no trimestre foi de US$ 32,6 bilhões, um crescimento de 2,1% em relação ao mesmo período de 2024.

Destinos

A produção agrícola baiana é exportada para mais de cem países. Cacau e seus derivados têm como destinos a Argentina, Estados Unidos e membros da União Europeia. A soja é majoritariamente embarcada para a China, com embarques consideráveis também para a França, Europa e Taiwan.

Com qualidade superior e reconhecida mundialmente, o algodão baiano é cobiçado em destinos como China, Bangladesh, Egito, Estados Unidos e Paquistão. As frutas produzidas na Bahia, a exemplo da manga e da uva, têm mercado garantido na Espanha, Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, entre outros. Já os produtos florestais, como a celulose, madeira serrada e resinas, abastecem compradores na China, Bélgica, Estados Unidos, Itália e Holanda.