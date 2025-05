Em eleição simulada, servidores escolhem novo presidente do TCE

A eleição pode servir de termômetro para futuras discussões - Foto: Reprodução | Assessoria

Na prévia das eleições do Tribunal de Contas do Estado (TCE), os servidores do Tribunal de Contas do Estado da Bahia escolheram o Conselheiro Inaldo Araújo para presidência do biênio 2026-2027.

Na simulação, os votos válidos revelaram a seguinte preferência entre os conselheiros da Corte:

• Conselheiro Inaldo Araújo obteve 73% dos votos,

• Conselheira Carolina Matos, 14%,

• Conselheiro Gildásio Penedo, 11%,

• Conselheiro João Bonfim, 2%.

A eleição simulada, embora simbólica, pode servir de termômetro para futuras discussões sobre os rumos da gestão no TCE/BA.