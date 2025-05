Quase 1 milhão e meio já pediu reembolso da fraude no INSS

Governo trabalha em um plano para mapear quem pode ter sido afetado pela fraude - Foto: Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) disse que 1,47 milhão de brasileiros negaram ter autorizado descontos associativos em benefícios e pediram reembolso. O número representa 98% do total (1,49 milhão) de pessoas que entraram em contato com o órgão até as 17h deste sábado, 17.

Uma investigação da Polícia Federal mostrou em abril que associações e sindicatos conseguiram até R$ 6,5 bilhões por intermédio de um esquema de retenção indevida dos benefícios de 2019 a 2024.

O governo trabalha em um plano para mapear quem pode ter sido afetado pela fraude. De acordo com a Previdência, as notificações para confirmar ou não a autorização do desconto vão chegar a 9 milhões de pessoas.

Ou seja, 16% do total que a equipe de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer alcançar, já responderam ao questionamento.

Apenas 27.023 cidadãos disseram ter autorizado o desconto dos pagamentos previdenciários.

Resumo dos dados:

pessoas que entraram em contato – 1.494.956;

disseram não autorizar e solicitaram o reembolso – 1.467.933;

disseram autorizar os descontos – 27.023;

quantos falaram pelo canal Meu INSS – 1.374.810;

quantos falaram pelo telefone 135 – 120.146.

O INSS informou que 41 entidades associativas, entre confederações, sindicatos, etc, foram contestadas.