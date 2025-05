Após tempestades, mais de 2 mil pessoas são evacuadas na Argentina

Fortes chuvas provocaram alagamentos e inundações em vários municípios do norte da província, como Zárate e Campana - Foto: AFP

O Serviço Meteorológico Nacional da Argentina (SMN) emitiu neste sábado, 17, um alerta vermelho para inúmeras áreas da província de Buenos Aires, em razão das tempestades intensas que começaram na madrugada de sexta-feira, 16, e seguem sem trégua. De acordo com dados da Agência Federal de Gestão de Emergências, divulgados pelo jornal La Nación, mais de 2.200 pessoas foram evacuadas até o momento, sendo 1.500 delas por iniciativa própria.

As chuvas fortes provocaram alagamentos e inundações em diversos municípios do norte da província, como Zárate e Campana, e também atingiram com força a capital argentina e sua região metropolitana, onde o nível de alerta é laranja.

De acordo com informações do jornal La Nación, Zárate está entre as cidades mais atingidas, com registro de 400 milímetros de chuva acumulada e queda de granizo. Campana, San Antonio de Areco e parte de Exaltación de la Cruz enfrentam situação semelhante, com ruas completamente submersas.

Diante do cenário crítico, o governo da província, de acordo com o jornal argentino, ativou uma operação de emergência. As ações incluem evacuações em municípios como Moreno, Salto, Arrecifes e General Rodríguez, onde a água invadiu casas, paralisou veículos e alagou vias inteiras.

A ministra da Segurança, Patricia Bullrich, e o ministro da Defesa, Luis Petri, viajaram até Zárate neste sábado. Na rede social X, Petri afirmou que o presidente Javier Milei solicitou sua presença na Base Naval local para acompanhar de perto a evolução da crise.