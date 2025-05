Saiba quem eram os familiares de Mano Menezes, mortos em acidente

Treinador estava em São Paulo neste sábado, 17, onde o Grêmio tem compromisso contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

Uma tragédia envolveu a família do técnico do Grêmio, Mano Menezes, nesta sexta-feira, 16. Dois familiares morreram após um grave acidente na BR-293, na altura do km 303, em Santana do Livramento, interior do Rio Grande do Sul.

As vítimas foram identificadas como Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9 anos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o carro da família, um Honda CR-V com placas de Dom Pedrito, saiu da pista, capotou e foi parar em uma área de mata.



Quem eram os familiares de Mano Menezes?

Ambos eram filhos de Álvaro Dumoncel, genro do treinador, casado com Camilla Menezes, filha de Mano.

Outras três pessoas também estavam no veículo. Um homem de 42 anos morreu após ser socorrido, e dois sobreviventes foram encaminhados ao hospital em estado grave.

O técnico gremista estava em São Paulo neste sábado, 17, onde o Grêmio enfrenta o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Após ser informado do acidente, Mano foi dispensado da concentração e voltou ao Rio Grande do Sul para prestar apoio aos familiares.

Grêmio se manifesta

O Grêmio se manifestou oficialmente por intermédio de nota nas redes sociais, expressando pesar e solidariedade à família do treinador.

Nota na íntegra

“O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público neste momento de luto oferecer suas condolências ao técnico Mano Menezes, sua esposa Maria Inês, sua filha Camilla Menezes, o genro Álvaro Dumoncel e demais familiares pelo falecimento de Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9, em um acidente de trânsito ocorrido na última sexta-feira. O Clube estende solidariedade à mãe de Maria Sophia e Arthur, Mirela Gomez da Costa.

Mano Menezes retorna a Porto Alegre na tarde deste sábado, para estar próximo à família. O auxiliar técnico Sidnei Lobo comanda a equipe no jogo deste sábado, contra o São Paulo, e o auxiliar James Freitas está a caminho de São Paulo para compor a comissão técnica.”