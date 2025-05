Ana Carolina ganha apoio de Wagner à presidência do PT em Salvador

Ana Carolina também integra a coordenação política do deputado Robinson Almeida, nome apresentado pelo PT para disputar a prefeitura de Salvador em 2024 - Foto: Divulgação

Durante plenária da Democracia Socialista (DS) realizada neste sábado, 17, na Assembleia Legislativa, o senador Jaques Wagner (PT) declarou publicamente apoio à candidatura de Ana Carolina para a presidência do Partido dos Trabalhadores em Salvador. A fala foi em meio ao Processo de Eleição Direta (PED) da legenda, previsto para acontecer em julho.

"Eu quero dizer aos companheiros da DS que eu tô engajado na campanha de Aninha para a presidência do PT em Salvador", afirmou o senador, reforçando a importância da unidade partidária e do fortalecimento da sigla para enfrentar a extrema direita e contribuir com a reeleição do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues em 2026.

A plenária da DS também oficializou a candidatura de Liliane Oliveira, militante da Marcha Mundial das Mulheres, para a presidência estadual. Atualmente ela lidera a Secretaria de Mulheres do PT. Lili apresentou a tese de reposicionar o partido para reeleger Lula e Jerônimo.

O senador Jaques Wagner defendeu a unidade do partido para enfrentar os desafios "da conjuntura difícil". Tássio Brito, secretário de Finanças do PT e da corrente EPS, é o nome apoiado pelo senador para o comando estadual do PT.

Com forte atuação na militância de base, Ana Carolina também integra a coordenação política do deputado Robinson Almeida, nome apresentado pelo PT para disputar a prefeitura de Salvador em 2024. Ana apresenta uma proposta de gestão voltada para a construção de um PT popular, fortalecido nas zonais e conectado com as demandas da população soteropolitana.

“Nosso desafio é fazer o PT forte, retomar seu protagonismo na capital, conectado com a base a partir de um programa que reflita os anseios da militância e esteja sintonizado com a realidade da cidade”, disse.

Química e mestre em Educação pela UFBA, Ana Carolina possui trajetória marcada pela atuação no movimento estudantil, juventude petista, Marcha Mundial das Mulheres, além de passagens pela CUT, UNESCO e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ela é filiada ao partido desde 2004.

Tendência Interna do PT, a Democracia Socialista tem entre os membros, o secretário da Casa Civil e deputado federal licenciado, Afonso Florence, a secretária de Políticas para as Mulheres, a deputada estadual licenciada Neusa Cadore, os deputados Zé Neto e Robinson Almeida, o ex-deputado Bira Corôa, o ex-prefeito Orlandinho Pereira, e os suplentes de vereador Gilmar Santiago e Tiago Ferreira, entre outros.