Traficante baiano é encontrado vivendo no luxo em São Paulo; veja imagens

Um traficante líder de uma facção criminosa com atuação em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi preso no inicio da manhã desta quarta-feira, 14, em uma cobertura de luxo na cidade de São Paulo. A prisão aconteceu em ação das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) Bahia e São Paulo e da Polícia Civil (DHPP) baiana, com apoio da Superintendência de Inteligência (SI) da SSP.

A SSP afirmou que o traficante de drogas e de armas era envolvido também com homicídios, sequestros, lavagem de dinheiro, roubo e corrupção de menores. Ele possuía três mandados de prisão e chegou a ser preso, em 2017, no estado do Ceará, mas respondia em liberdade.

Informações preliminares identificam o traficante como 'Bruno Cabeça', que comandava a facção Km Linha Verde (KLV) e autorizava homicídios e outros crimes mesmo vivendo em São Paulo.

O traficante foi encontrado em uma cobertura de luxo, com piscina, avaliada em R$ 5 milhões, no bairro da Vila Leopoldina, capital paulista. No apartamento de luxo do criminoso, as equipes da Bahia e de São Paulo apreenderam dinheiro em espécie, ouro, celulares e documentos falsos.

“Há seis meses intensificamos as operações de inteligência, com o objetivo de prender este indivíduo que determinava homicídios e também a distribuição de armas e drogas na Região Metropolitana de Salvador. O trabalho integrado continua, buscando desarticular toda a facção”, afirmou o coordenador da FICCO Bahia, delegado federal Eduardo Badaró.

Além do traficante, outras duas mulheres estavam na cobertura de luxo na operação que aconteceu na manhã desta quarta. A SSP não detalhou a natureza do relacionamento entre eles.

