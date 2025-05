Polícia prende líder de facção da Bahia escondido em Belo Horizonte

Foragido desde dezembro de 2023, quando escapou do Presídio de Eunápolis - Foto: Divulgação / SSP

Um dos principais líderes do tráfico de drogas no distrito de Caraíva, em Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia, foi preso nesta terça-feira, 13, em Belo Horizonte (MG), após uma operação integrada das inteligências das polícias da Bahia e de Minas Gerais. O homem é apontado como fundador de uma facção criminosa que atua na região e ocupava a carta "Dama de Ouros do Baralho do Crime da SSP".

Homem ocupava a carta "Dama de Ouros do Baralho do Crime da SSP | Foto: Divulgação / SSP

Foragido desde dezembro de 2023, quando escapou do Presídio de Eunápolis, o criminoso tinha três mandados de prisão em aberto. Mesmo longe da Bahia, ele continuava liderando atividades ilícitas diretamente da capital mineira, ordenando homicídios, assaltos e coordenando o envio de drogas, armas e munições para a região baiana.

A prisão é resultado de um trabalho conjunto entre as polícias civis dos dois estados, que trocaram informações estratégicas para localizar o paradeiro do traficante. Segundo as investigações, ele era o cérebro por trás de diversas ações violentas e seguia controlando o esquema criminoso à distância.

No último domingo, 11, durante uma operação integrada das Forças Estaduais e da Polícia Federal, outro membro da mesma facção, conhecido pelo apelido de "Alongado", foi preso. Ele seria o “02” da organização.

As ações de inteligência continuam em andamento para capturar outros integrantes da facção criminosa que ainda atuam no Extremo Sul da Bahia. A população pode contribuir com as investigações. Informações anônimas podem ser repassadas, com total sigilo, pelo Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública, no número 181.