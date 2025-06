Dois são presos e adolescente é apreendido em operação no Recôncavo

Imagem ilustrativa da Polícia Civil - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Dois homens foram presos e um adolescente apreendido nesta sexta-feira, 23, durante uma operação deflagrada contra um grupo que estaria envolvido em dois assassinatos e uma tentativa de homicídio no município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, um dos homens e o adolescente são suspeitos do homicídio a tiros de um adolescente não identificado em janeiro deste ano. O corpo vítima foi encontrado em via pública. Ainda segundo a PC, há indícios da participação dos suspeitos em um homicídio registrado na quinta, 22, na mesma cidade.

O segundo homem foi preso por suspeita de participar de uma tentativa de homicídio também registrada no mesmo mês de janeiro, conforme a polícia.

A ação policial foi deflagrada por meio da 4ª Coordenadoria Regional (Coorpin) de Santo Antônio de Jesus, com apoio das equipes do Setor de Investigação (SI) da Delegacia Territorial e do CATI/Leste.