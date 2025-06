Caminhão perde freio e causa destruição no Sudoeste baiano

Caminhão ficou completamente destruído - Foto: Lay Amorim/Achei Sudoeste

Um caminhão desgovernado assustou moradores de Malhada de Pedras na manhã de sábado, 24. O caminhão ficou completamente destruído, mas ninguém ficou ferido.

De acordo com informações do site Achei Sudoeste, o veículo desceu em alta velocidade na via principal de acesso ao centro do município e só parou quando atingiu a Praça Monsenhor Fagundes, a Praça da Igreja Matriz.

O motorista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), mas só teve escoriações leves. Nenhum morador da cidade foi atingido.

O prefeito da cidade Beto de Preto Neto se pronunciou e disse que o incidente causou perdas materiais: “Graças a Deus apenas os danos materiais. O motorista não se feriu gravemente e nenhum malhadapedrense foi atingido”, disse ele.

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura vão realizar um levantamento dos danos causados para a recuperação da Praça da Igreja Matriz.