Ação da Defensoria oferece suporte a mulheres em vulnerabilidade

Funcionários da Defensoria Pública fazendo atendimento às mães - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Com o objetivo de promover cidadania e oferecer apoio jurídico, emocional e social para mulheres que estão em situações de vulnerabilidade, a Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) trouxe para Salvador, ontem, o mutirão Mães em Ação, no Colégio Central da Bahia.

Com atendimentos gratuitos com foco em acordos e ações judiciais para fixação de pensão alimentícia, cerca de 400 pessoas foram atendidas durante todo o dia. Além do apoio jurídico, a ação contou com a presença do Instituto Embelleze — para cortes de cabelo e esmaltação de unhas gratuitos —, bate-papo sobre violência contra a mulher e saúde mental das mães solo, e outros serviços.

“O nosso objetivo com o mutirão Mães em Ação é valorizar as mulheres no mês das mães. Entre as 400 atendidas, houve mulheres com atendimento agendado, mas também houve a demanda espontânea. Além de realizar o atendimento de quem deseja abrir ações e execuções alimentícias, também recebemos mulheres com processos em curso para saber como a ação está e fazer o devido acompanhamento”, explicou a coordenadora da especializada de Família e Sucessões da DPE-BA em Salvador, Suellen Bury.

A dona de casa Lilian Souza de Quadros chegou cedo ao Colégio Central. Mãe solo de Lorraine (15) e Micael (13), Lilian conta que nunca houve um acordo de pensão com o pai das crianças. "Tínhamos um acordo de boca, onde ele pagava a mensalidade da escola dos dois e todo o resto. O problema é que, no final de 2023, quando fui rematricular meus filhos para o ano seguinte, descobri que ele não pagava a mensalidade e eu estava devendo à escola R$ 17 mil", contou.

Vulnerabilidade

Presentes na ação, representantes dos Centros de Referência de Atendimento à Mulher (Cram), vinculados à Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), abordaram mães durante o mutirão para falar sobre violência doméstica e familiar com a iniciativa CRAM em Movimento. Os representantes explicam e distribuem folhetos com o Violentômetro, uma ferramenta na qual as mulheres conseguem identificar se e por quais violências estão passando.

"Costumamos fazer parcerias e ações como o Mães em Ação para alcançar cada vez mais essas mulheres em vulnerabilidade", explicou a advogada Caroline Rocha, que atua nos centros de Cajazeiras e Ribeira.

O mutirão Mães em Ação chegou à capital baiana após passar por diversas cidades do interior e na próxima semana irá acontecer em Nazaré, Paulo Afonso e Paratinga.