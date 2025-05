Defensoria oferece atendimentos gratuitos em São Francisco do Conde

Defensoria oferece atendimentos gratuitos em municípios baianos - Foto: Imagem ilustrativa: Defensoria Pública da Bahia/Divulgação

A população de São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, recebe nesta quarta, 14, e quinta-feira, 15, atendimentos gratuitos oferecidos pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. A ação será realizada na Praça Maria do Benzê, das 9 às 16 horas.

No local, os moradores terão acesso aos serviços de reconhecimento de paternidade e exames de DNA, orientações e ações relacionadas à pensão alimentícia, divórcio, guarda de filhos e retificação de documentos; e outras orientações jurídicas gerais.

Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento. Para ser atendido, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e documentos relacionados ao caso.