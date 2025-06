Homem que estuprava crianças é preso com balas no bolso

Durante a prisão, ele confessou ter cometido as agressões sexuais - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Um homem suspeito de estuprar ao menos seis crianças na cidade de Riacho de Santana, no sudoeste da Bahia, entre 1996 e 2019, foi preso nesta sexta-feira, 23, com balas no bolso.

O suspeito foi encontrado na cidade após uma denúncia à Polícia Civil (PC). Ele teria abusado sexualmente de crianças entre 6 e 9 anos, nas comunidades rurais de Jurema de Teófilo e São João.

Ainda conforme a PC, cinco das crianças abusadas já são adultas e a sexta, atualmente, tem 12 anos. A prisão preventiva do suspeito foi requerida pelo delegado de Riacho de Santana e o mandado foi cumprido nesta sexta. Durante a prisão, ele confessou ter cometido as agressões sexuais.

De acordo com o G1, os crimes aconteceram nos anos de 1996, 1998, 2007, 2012, 2013 e 2019. O suspeito relatou que os abusos ocorriam na casa dos familiares das vítimas, quando ele conquistava a confiança dos pais ajudando nas comunidades. Ele usava balas para atrair as crianças, depois as colocava no colo, tocava as partes íntimas e as forçava a fazer o mesmo com ele.

A PC detalha que o homem estava com um pacote de balas no bolso no momento em que foi preso e adianta que há suspeitas de que mais crianças tenham sido agredidas sexualmente. Indiciado por estupro de vulnerável, o suspeito está à disposição da Justiça.