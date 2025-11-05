Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Jovem é presa em aeroporto de Salvador tentando embarcar com cocaína

Passageira de 22 anos levava 4,2 kg da droga e viajava para Paris

Redação

Por Redação

05/11/2025 - 6:42 h
Droga estava escondida em um fundo falso da mala
Droga estava escondida em um fundo falso da mala -

Uma jovem de 22 anos foi presa na segunda-feira, 3, no Aeroporto Internacional de Salvador, ao tentar embarcar para Paris, na França, com 4,2 kg de cocaína escondidos na bagagem de mão. De acordo com a Polícia Federal (PF), a droga estava oculta em um fundo falso da mala que a suspeita carregava.

A prisão ocorreu durante uma fiscalização de rotina realizada no terminal, voltada ao combate ao tráfico de drogas e outros crimes. A mulher, natural do Amazonas, não teve o nome divulgado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Lula elogia operação policial na Bahia que prendeu 39 membros de facção
Caso Hytalo Santos: Salvador já tem lei aprovada contra adultização de crianças
Pai confessa ter matado filho autista e enterrado corpo em cova rasa

Após a apreensão, ela foi encaminhada à Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia, no bairro do Comércio, onde foi autuada em flagrante e responderá por tráfico internacional de drogas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cocaína polícia federal prisão Salvador tráfico

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Droga estava escondida em um fundo falso da mala
Play

Motociclista bate em carro e morre atropelado por ônibus em Pernambués

Droga estava escondida em um fundo falso da mala
Play

Polícia mira grupo criminoso especializado em roubo de caminhões

Droga estava escondida em um fundo falso da mala
Play

Vídeo: traficante que vendia drogas por app é preso na RMS

Droga estava escondida em um fundo falso da mala
Play

Drogas com a imagem de entidade religiosa são apreendidas na Bahia

x