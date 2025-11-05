Jovem é presa em aeroporto de Salvador tentando embarcar com cocaína

Droga estava escondida em um fundo falso da mala - Foto: Divulgação

Uma jovem de 22 anos foi presa na segunda-feira, 3, no Aeroporto Internacional de Salvador, ao tentar embarcar para Paris, na França, com 4,2 kg de cocaína escondidos na bagagem de mão. De acordo com a Polícia Federal (PF), a droga estava oculta em um fundo falso da mala que a suspeita carregava.

A prisão ocorreu durante uma fiscalização de rotina realizada no terminal, voltada ao combate ao tráfico de drogas e outros crimes. A mulher, natural do Amazonas, não teve o nome divulgado.

Após a apreensão, ela foi encaminhada à Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia, no bairro do Comércio, onde foi autuada em flagrante e responderá por tráfico internacional de drogas.