Homem é preso após ameaçar filha por causa de R$ 30 na Bahia

Um homem de 45 anos foi preso na zona rural de Barrocas, a cerca de 90 km de Feira de Santana, após ser acusado de ameaçar a própria filha, uma adolescente de 17 anos. O caso ocorreu na terça-feira, 4, na localidade de Malhada da Onça, e teve início após o desaparecimento de R$ 30 dentro da casa da família.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada por meio de denúncia informando que o homem estaria intimidando a jovem. No local, os agentes encontraram uma espingarda artesanal, que foi apreendida.

O suspeito afirmou aos policiais que percebeu o sumiço do dinheiro e decidiu questionar a filha, alegando que ela teria reagido de forma agressiva. Ele negou ter feito qualquer tipo de ameaça.

Após a ocorrência, o homem foi levado à 1ª Delegacia Territorial (DT) de Serrinha, onde foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Ele segue custodiado, à disposição da Justiça.