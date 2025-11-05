Operação mira lavagem de R$ 5 bilhões ligada ao PCC e fecha 49 postos

Justiça bloqueia R$ 348 milhões em bens de suspeitos - Foto: SSP-PI/Divulgação

Uma investigação sobre movimentações financeiras suspeitas levou a Polícia Civil a fechar 49 postos de combustíveis nesta quarta-feira, 5, no Piauí, Maranhão e Tocantins. A ação integra a Operação Carbono Oculto 86, que apura um esquema de lavagem de dinheiro avaliado em R$ 5 bilhões e vinculado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

As apurações, conduzidas pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí, revelam que o grupo criminoso utilizava postos, empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para movimentar recursos e ocultar o verdadeiro dono do patrimônio. Em Teresina, 16 dos estabelecimentos interditados funcionavam normalmente e agora estão sob investigação.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Esquema milionário

De acordo com os investigadores, as empresas envolvidas apresentaram transações atípicas que somam bilhões de reais, indicando uma complexa rede financeira a serviço da facção paulista.

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 348 milhões em bens, distribuídos entre 10 pessoas físicas e 60 empresas suspeitas de participação no esquema.

Mandados cumpridos em quatro cidades

Durante o cumprimento das ordens judiciais, equipes da Polícia Civil apreenderam documentos e equipamentos em diversos endereços:

Casas de luxo nos bairros Uruguai e Novo Uruguai, Zona Leste de Teresina;

Cinco apartamentos nas zonas Leste, Sudeste e Sul da capital;

E uma residência em condomínio fechado em Araraquara (SP).

A Operação Carbono Oculto 86 reforça o cerco das forças de segurança ao braço financeiro do PCC, que vem expandindo suas atividades para além de São Paulo, utilizando o setor de combustíveis como fachada para movimentar recursos ilícitos.