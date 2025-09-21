Casal é morto a facadas após flagrar homem roubando imóvel

Casal foi morto a facadas e pauladas ao flagrar homem furtando imóvel - Foto: Divulgação/ Redes Sociais

Um casal foi brutalmente assassinado, na noite de quinta-feira, 18, na casa onde moravam, no Povoado Pintadas, zona rural do município de Amarante, a 159 km de Teresina, no Piauí. O caso é investigado pela Polícia Civil como duplo latrocínio - roubo com resultado morte.

Segundo informações da Polícia Militar do Piauí, as vítimas foram identificadas como José Maria de Carvalho, de 55 anos, e Maria Aparecida de Sousa Lima, 51. O corpo de José foi localizado dentro da residência, enquanto o de Maria foi encontrado no quintal.

Havia sinais de luta e manchas de sangue por vários cômodos, o que indica que as vítimas tentaram se defender antes de serem mortas. As investigações apontam que o casal retornava de uma festa de aniversário, quando surpreendeu o suspeito furtando objetos da residência. Eles foram mortos a facadas e pauladas.

Suspeito preso e parte dos objetos recuperada

Na tarde dessa sexta-feira, 19, um homem identificado apenas pelas iniciais E. L. da S. foi preso suspeito de ser o autor do crime. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil, que localizou com ele parte dos bens roubados, como um televisor e uma antena parabólica, reconhecidos por familiares das vítimas.

Durante a investigação, os agentes identificaram que a casa do casal possuía uma câmera de segurança voltada para a área externa. Embora o equipamento não tenha registrado imagens do crime, os áudios captaram os gritos e pedidos de socorro das vítimas durante a ação criminosa.

O criminoso foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Amarante, onde permanece à disposição da Justiça.