Casal é investigado e preso por estuprar a filha adolescente
Pai cometia os abusos e a mãe acobertava o crime do companheiro; menina tem 13 anos
A Polícia Civil do Ceará está investigando um casal suspeito de estupro de vulnerável contra a filha, uma adolescente de 13 anos. Os suspeitos, ambos de 46 anos, foram presos nesse domingo, 21, em Boa Viagem.
Segundo o delegado Gelson Luiz, o pai abusava da garota e a mãe era conivente. A prisão ocorreu durante a Operação Infância Perdida, uma ação conjunta da Polícia Civil do Ceará (PCCE) e do Ministério Público do Ceará (MPCE), que desde 2024 resultou em 29 detenções e cinco mandados de monitoramento eletrônico.
Essa operação é considerada a maior já realizada no Sertão Central para combater crimes contra crianças e adolescentes.
