INFÂNCIA PERDIDA

Casal é investigado e preso por estuprar a filha adolescente

Pai cometia os abusos e a mãe acobertava o crime do companheiro; menina tem 13 anos

Redação

Por Redação

21/09/2025 - 19:15 h
Pai abusava da filha e mãe acobertava
Pai abusava da filha e mãe acobertava -

A Polícia Civil do Ceará está investigando um casal suspeito de estupro de vulnerável contra a filha, uma adolescente de 13 anos. Os suspeitos, ambos de 46 anos, foram presos nesse domingo, 21, em Boa Viagem.

Segundo o delegado Gelson Luiz, o pai abusava da garota e a mãe era conivente. A prisão ocorreu durante a Operação Infância Perdida, uma ação conjunta da Polícia Civil do Ceará (PCCE) e do Ministério Público do Ceará (MPCE), que desde 2024 resultou em 29 detenções e cinco mandados de monitoramento eletrônico.

Essa operação é considerada a maior já realizada no Sertão Central para combater crimes contra crianças e adolescentes.

