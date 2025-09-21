Casal é investigado e preso por estuprar a filha adolescente

Pai abusava da filha e mãe acobertava - Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Ceará está investigando um casal suspeito de estupro de vulnerável contra a filha, uma adolescente de 13 anos. Os suspeitos, ambos de 46 anos, foram presos nesse domingo, 21, em Boa Viagem.

Segundo o delegado Gelson Luiz, o pai abusava da garota e a mãe era conivente. A prisão ocorreu durante a Operação Infância Perdida, uma ação conjunta da Polícia Civil do Ceará (PCCE) e do Ministério Público do Ceará (MPCE), que desde 2024 resultou em 29 detenções e cinco mandados de monitoramento eletrônico.

Essa operação é considerada a maior já realizada no Sertão Central para combater crimes contra crianças e adolescentes.