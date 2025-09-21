Quatro criminosos morrem em confronto com a PM em Narandiba

Material apreendido nas incursões no bairro de Narandiba - Foto: Divulgação | PM

Durante rondas que eram realizadas no bairro de Narandiba, em Salvador, na tarde sábado, 20, a Polícia Militar recebeu a informação de que havia homens armados comercializando drogas na localidade conhecida como Rua do Lixo.

Ao se deslocarem para o local indicado, os agentes constaram o fato e foram recebidos a tiros pelos criminosos. Houve confronto e após cessarem os disparos quatro criminosos forma atingidos e morreram. Eles chegaram a ser socorridos para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiram.

De acordo com a PM, foram apreendidas duas pistolas calibre .40, dois revólveres calibre .38, seis munições calibre .40, cinco munições calibre .38, diversas porções de crack, quinze porções maconha, R$ 121 em espécie e seis aparelhos celulares. Ainda conforme a PM, o material foi apresentado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pela investigação.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios Múltiplos em Salvador registrou, neste sábado (20), quatro mortes por intervenção de agente de segurança pública, no bairro do Cabula.

Ainda conforme a Civil, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas quando foi surpreendida por oito homens que dispararam contra os militares. No confronto, quatro suspeitos foram atingidos, ainda sem identificação formal, encaminhados para atendimento médico, mas não resistiram aos ferimentos. Guias para perícia e necropsia foram expedidas.